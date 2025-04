Moritz Brückner: Mit Rollstuhl-Rugby zu neuer Lebensmotivation

per Mail teilen

Harter Einsatz und Spielfreude prägen den Rollstuhl-Rugby-Bundesliga-Auftakt in Illerrieden. Mit dabei: Moritz Brückner, Spieler der Donauhaie und seit 2024 auch Spieler der deutschen Nationalmannschaft.

Es kracht Metall auf Metall und geht ordentlich zur Sache. Mit gepanzerten Rollstühlen liefern sich die Teams am Sonntag (31.03.) in Illerrieden bei Ulm spannende Spiele zum Start der Rollstuhl-Rugby-Bundesliga. Mittendrin: Paralympics-Athlet Moritz Brückner, der nach einem schweren Unfall seine Leidenschaft für diese außergewöhnliche Sportart entdeckt.

Nach Surfunfall in Chile querschnittsgelähmt

Den Weg zum Sport findet Moritz 2019 nach einem tragischen Unfall in Chile. Beim Surfen stürzt er, wie er SWR Sport im Interview erzählt, "unspektakulär" vom Brett und bricht sich den Hals- vom einen Moment auf den anderen querschnittsgelähmt, sein Leben verändert.

Noch im Krankenhaus entdeckt er die Liebe zum Rugby. "Ein Physiotherapeut hat mich angesprochen, ich habe gleich angefangen", meint Brückner. Der Sport gibt ihm neuen Lebensmut und führt ihn 2024 bis ins Team der Nationalmannschaft und damit sogar zu den Paralympics in Paris. "Es war ein unglaubliches Erlebnis, mit der Mannschaft dort anzutreten. Die Gemeinschaft im Team war stark. Auch den Sport und Deutschland zu vertreten, war ein unbeschreibliches Gefühl", erinnert er sich.

Mehr als nur ein Sport

Rollstuhl-Rugby ist eine Sportart für Menschen mit Einschränkungen an mindestens drei Extremitäten. Auf dem Spielfeld sind es vier Spieler pro Team, ausgestattet mit gepanzerten Rollstühlen. In viermal acht Minuten Spielzeit geht es darum, den Ball mit taktischen Manövern über die gegnerische Linie zu bringen.

Für Moritz Brückner ist der Sport nicht nur Wettkampf, sondern auch Motivation: "Ich habe viel gelernt, bin selbständiger geworden und habe durch das Team Vorbilder gefunden und neue Möglichkeiten entdeckt. Natürlich gibt es kein Handbuch dafür, wie man guter Rollstuhlfahrer wird, aber man kann sich viele Dinge bei anderen abgucken". Sein Ziel ist es, noch mehr Menschen für den Sport zu begeistern.

Für uns ist es einfach die perfekte Sportart!

Erfolgreicher Start für die Donauhaie Illerrieden

Mit seinem Team startet Moritz mit Siegen gegen die Koblenzer Speedos und die Dragon Freiburg erfolgreich in die neue Saison. Bis zum nächsten Bundesligaspieltag im Oktober sind für die Mannschaft noch weitere regionale Ligaspiele und intensives Training geplant. Für Moritz Brückner geht es außerdem mit der Nationalmannschaft in das Trainingslager und Ende April zur Europameisterschaft in die Niederlande.