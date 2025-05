"Wie sehr das schmerzt" - Karriere-Pause für Merle Menje

per Mail teilen

Para-Weltmeisterin Merle Menje legt 2025 eine Wettkampfpause ein. Eine schwierige Entscheidung für die 20-Jährige. Was steckt dahinter?

Para-Weltmeisterin Merle Menje muss im Jahr 2025 eine komplette Wettkampfpause einlegen. "Ich habe immer gehofft, dass ich das nie schreiben muss. Keine Rennsaison 2025 für mich", schrieb die Rennrollstuhlfahrerin bei Instagram und setzte ein Emoji mit gebrochenem Herzen dahinter: "Ich kann gar nicht beschreiben, wie sehr das schmerzt."

Social-Media-Beitrag auf Instagram von racingmerle_

Merle Menje will sich auf sich selbst konzentrieren

Sie werde "die kleinen Gespräche, Umarmungen, das Lachen und die Rennen mit den besten Leuten vermissen", sagte die gebürtige Mainzerin weiter. Menje war im Vorjahr Weltmeisterin über 800 Meter geworden, bei den Paralympics schnupperte sie an einer Medaille. Sie habe "in den letzten Jahren viel getan, vielleicht zu viel, und mein Körper und mein Geist zwingen mich jetzt, aufzuhören und einen Schritt zurückzutreten", erklärte die 20-Jährige: "Jetzt ist es an der Zeit, mich auf mich zu konzentrieren, auf mich selbst, auf die Person, die ich ohne den Sport bin."

Es falle ihr "gerade sehr schwer, aber manchmal muss man sich für Dinge entscheiden, die kurzfristig höllisch weh tun, aber langfristig den größten Nutzen und die meiste Freude bringen", führte das Toptalent des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS) aus. Sie "hoffe, dass alle, die mich gesund sehen wollen, diese Entscheidung unterstützen und verstehen".

Merle Menje schrieb eine sensationelle Erfolgsstory

Menje war 2021 im Alter von gerade einmal 17 Jahren Doppel-Europameisterin und wenige Wochen später bei den Paralympics in Tokio zweimal Vierte geworden. Seit 2022 tritt die in Freiburg wohnende Athletin, die für den StTV Singen startet, zusätzlich zur Leichtathletik im Winter auch noch im Langlauf an, dort war sie im Februar WM-Vierte im Sprint geworden.