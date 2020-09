Die Schach-Profis der OSG Baden-Baden sind erneut deutscher Mannschaftsmeister. Auch Deutschlands jüngster Großmeister Vincent Keymer aus Saulheim spielte ein starkes Turnier.

In einem spannenden Finale haben sich die Schachprofis der OSG Baden-Baden bereits zum 14. Mal den Titel als deutscher Mannschaftsmeister gesichert. Das Bundesliga-Team um Vizeweltmeister Fabiano Caruana (USA) gewann am Sonntag in der siebten Runde mit 4,5:3,5 gegen den SC Viernheim. Der deutsche Rekordmeister setzte sich in dem Achter-Turnier mit optimalen 14 Punkten vor Viernheim (12) durch, das zuvor ebenfalls alle seine sechs Wettkämpfe gewonnen hatte. Am entscheidenden Match waren Großmeister aus elf Nationen beteiligt.

Keymer überzeugt erneut

Deutschlands jüngster Großmeister Vincent Keymer schnitt mit fünf Siegen und einem Remis aus sieben Partien ganz stark ab. Der 15-Jährige spielt für die SF Deizisau und beendete das Turnier mit seinem Team als Dritter (10).

Die reguläre Saison wurde im März unterbrochen und wird erst im Frühjahr 2021 fortgesetzt. Deshalb traten die acht Mannschaften, die jetzt schon weiterspielen wollten, zum Interims-Turnier an. Wegen der Corona-Bestimmungen war in der Karlsruher Gartenhalle kein Publikum zugelassen. Zwischen den Spielern waren Plexiglasscheiben installiert, so dass sie am Brett keine Maske tragen mussten.