Das kleine Örtchen Breitnau im Schwarzwald steht Kopf: Gleich drei Teilnehmer konnten Medaillen-Erfolge bei den Olympischen Winterspielen 2018 feiern und sollen am Dienstagabend gebührend empfangen werden.

"Ganz großes Kino" steht auf der Internet-Seite der Skizunft Breitnau. Damit gemeint ist die Leistung der Olympia-Athleten aus dem Verein. Während der Winterspiele in Pyeongchang veranstaltete die Skizunft vier Public Viewings, um ihre Sport-Helden aus der Heimat zu unterstützen. Darunter der Nordische Kombinierer Fabian Rießle, der eine Silbermedaille im Einzel und Gold im Team-Wettbewerb mit nach Deutschland brachte. Außerdem Doppel-Bronze Biathlet Benedikt Doll und Skispringer Stephan Leyhe, der im Team zu Silber sprang.

Für die drei Athleten wird am Dienstagabend mächtig aufgefahren: Die Kultur- und Sporthalle der Gemeinde Breitnau wurde extra angemietet, um den Olympioniken einen gebührenden Empfang zu ermöglichen. "Da dürfen wir auch ein bisschen auf den Putz hauen", schmunzelt Franz Lickert, einer der drei Vorsitzenden der SZ Breitnau.

Über 500 Winterport-Verrückte werden erwartet

Bei Temperaturen im zweistelligen Bereich unter 0 Grad müssen die Fans und Besucher in Bewegung bleiben. Musik wird es geben, das große Event und die Ehrung aber in der Halle stattfinden. Mehr als 500 Wintersport-Verrückte werden erwartet, um Rießle und Co. zurück in Deutschland zu begrüßen. Da der Empfang eine Überraschung für die Sportler werden soll, wollte Lickert noch keine Details verraten.

So viel darf aber gesagt sein: Wenn die Party in Breitnau ab 19 Uhr steigt, darf eine traditionelle Trachten-Kapelle nicht fehlen. Und die wird das Badener-Lied für die Olympia-Helden aus dem Schwarzwald spielen.