Kanuslalom: Olympia-Gold für Ricarda Funk und das Ahrtal

Für Ricarda Funk aus Bad Kreuznach war 2021 ein emotionales Jahr, denn mit Olympia-Gold im Kajak-Einer ging ein Traum in Erfüllung, während sich zu Hause im Kreis Ahrweiler ein Albtraum abspielte.

Momente der absoluten Stille sind bei den Olympischen Spielen rar, auch im Kanuslalom. Der Trubel im Team, das aufgeregte Flirren an der Strecke und das wilde Wasser im Wettkampf. Aber es gibt sie. Vor dem Start heißt es für einen kurzen Moment: fokussieren, und dann alles in dieses Rennen legen. Ricarda Funk atmet durch, schließt ihre Augen und wartet das Startsignal ab. Fünf kurze und ein langer Ton.

Dann verengen sich ihre Augen zu Schlitzen und sie startet mit den ersten, kraftvollen Schlägen in das Olympia-Finale im Kajak-Einer. 25 mal mehr, mal weniger tückische Tore, mit und gegen den Strom zu befahren, liegen vor ihr. Und die 29-Jährige weiß: Im Kasai Kanu Slalom Centre sind in den vergangenen Tagen schon ganz andere gescheitert. Favoriten, die es nicht einmal ins Finale geschafft haben.

Kraftakt Kanuslalom

Denn im Kanuslalom kann binnen Sekunden alles vorbei sein, der Traum von einer Medaille mit nur einer Unachtsamkeit platzen. Funk kennt diesen Balanceakt zwischen Anspannung und Entspannung, zwischen mentalem Druck und vollem Fokus seit Jahren - nicht immer aber gelingt ihr der Spagat. 2012 und 2016 verpasst sie die Olympia-Qualifikation, obwohl sie schon damals eine der besten Slalom-Kanutinnen Deutschlands ist.

Vor den Spielen in Tokio ist klar: Funk ist in Topform und neben Star-Kanutin Jessica Fox aus Australien eine der Medaillen-Kandidatinnen, wenn ihr ein nahezu perfekter Lauf gelingt. Sie darf sich keine Strafsekunden leisten oder gar ein Tor auslassen. Im Halbfinale halten ihre Fans genau deshalb gleich mehrmals die Luft an, am Ende sind es vier Strafsekunden und der Sprung ins Finale. Da ist sie voll fokussiert, vergessen sind die Schmerzen und Qualen der vergangenen Jahre, das einsame Training im Kanal und in der Sporthalle, während des Lockdowns und die alles durchdringende Disziplin, die Funk verinnerlicht hat, wie kaum eine andere Sportlerin.

Funks Finale

Ricarda Funk spielt an diesem 27. Juli mit dem Wasser, lässt sich auch durch jene Tore nicht von ihrer Ideallinie abbringen, an denen es zwischenzeitlich nicht mehr ganz so spielerisch aussieht, sie beherrscht ihr Boot und legt dann auf den letzten Metern noch einmal alles in ihren Traum, paddelt sich bis zur Erschöpfung ins Ziel. Und da ist klar: Das ist die neue Bestzeit für die Slalom-Kanutin aus Bad Kreuznach. Ricarda Funk schreit, jubelt, schlägt sich die Hände vor ihr Gesicht und ihr Oberkörper sackt vor Erleichterung auf dem Boot zusammen.

Ricarda Funk (re.) mit der Australierin Jessica Fox imago images Icon SMI

Die Gold-Medaille ist zum Greifen nah. Wäre da nicht Jessica Fox, die Australierin, die im Kanuslalom dominiert und noch auf das Startsignal wartet. Funk bleibt nur Bangen und Hoffen auf einen Patzer der Konkurrentin, die sie so schätzt. Denn Fox ist kein unnahbarer Superstar. Sie ist Sympathieträgerin, Pionierin und Perfektionistin. Aber sie zeigt Nerven, touchiert Tor vier und leistet sich auf den letzten Metern zwei weitere Strafsekunden. Für Ricarda Funk ist das Gold, das erste für das deutsche Team - und ein besonderer Moment, wenn auch kein stiller.

Tränen in die Maske

In der Leadersbox laufen die ersten Tränen in die weiße FFP2-Maske, später trägt sie einen Mund-Nasen-Schutz mit schwarz-rot-goldenem Muster. "Ich kann es nicht glauben. Es war ein Traum und jetzt ist mein Traum in Erfüllung gegangen", sagt sie am ARD-Mikro, mit der Medaille um den Hals, die Hände fest um die Blumen der Flower Ceremony geschlossen. Und dann kommt er doch noch - der stille Moment für die neue Olympiasiegerin.

Angesprochen auf die Flut in ihrer Heimat im Kreis Ahrweiler hält Funk kurz inne. Denn schon in der Vorbereitung auf Olympia erreichten sie täglich neue Schreckensmeldungen aus der Heimat. Dort, wo sie einst mit dem Kanuslalom begann, wo ihre Familie noch immer wohnt, ist nichts mehr so wie vor dem Hochwasser. "Der Kreis Ahrweiler ist stark, und zusammen sind wir noch stärker", sagt sie und schluckt. "Ich drücke jetzt einfach die Daumen, dass wir da gemeinsam durchkommen."

Back to the roots

Über ein halbes Jahr später ist die Situation in Ricarda Funks Heimat noch immer nicht einfach. Die Olympiasiegerin aber ist über Weihnachten nach Hause zurückgekehrt. Und teilt das in ihrer Instagram-Story. Mit dem Kajak ist sie auf der Ahr unterwegs - und hat ihn zum Ende dieses Jahres dann noch einmal, einen Moment der Stille.