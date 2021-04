Politiker und Virologen warnen vor unnötigen Reisen durch die Welt. Doch Spitzen-Athleten bleibt oftmals nichts anderes übrig, wollen sie bei den Olympischen Spielen Erfolg haben: für Wettkämpfe und Lehrgänge steigen sie auch in Corona-Zeiten ins Flugzeug. Doch es gibt auch Medaillen-Kandidaten, die das Risiko scheuen und lieber zu Hause bleiben.

"Es ist ein Privileg, fliegen zu können", sagt Deutschlands Vorzeige-Athletin über die 3.000-Meter-Hindernis gegenüber SWR Sport. Gesa Krause steht vor der riesigen Abflug-Anzeige im Terminal 1 des Frankfurter Rhein-Main-Airports und kommt ins Grübeln: "Früher hat man sich ein Ticket gebucht, ist zum Flughafen und losgeflogen. Jetzt ist ein komischer Beigeschmack dabei, klappt’s denn wirklich." Die WM-Dritte von Peking 2015 und Doha 2019 wischt schnell die Bedenken beiseite.

Denn sie hat ein großes Ziel vor Augen: die Olympischen Spiele in Tokio. Und dafür jettet sie jetzt in die USA, bezieht für zwei Monate ein Höhentrainingslager in Boulder. "Ich weiß, was mich dort erwartet, habe viele Bekannte dort, kann optimal trainieren", erzählt das Aushängeschild des Vereins Silvesterlauf Trier. Mit dem erstmaligen Gewinn der Deutschen Hallenmeisterschaft über die flachen 1.500 Meter nimmt die 28-Jährige viel Motivation mit in die harten Vorbereitungs-Wochen. "Auf den Titel bin ich sehr stolz", bekennt Gesa Krause mit einem zufriedenen Lächeln. "Ich hab‘ eine gute Form und darauf will ich jetzt aufbauen." Zweifellos auch eine selbstbewusste Ansage für Tokio…

"Alles ein bisschen anders"

Gesa Krause ist Reise-Profi ("Schon als Kind hat mich das fasziniert!"), doch der Aufwand in Corona-Zeiten ist auch für sie neu. "Das ist jetzt alles ein bisschen anders", gesteht die zweifache Europameisterin und blickt wie zur Bestätigung einmal durch die gesamte Abflughalle. "Sonst war hier immer viel mehr los…." Aber auch die Formalien sind noch strenger geworden als ohnehin schon bei Reisen in die USA: neben der Beantragung einer Einreisegenehmigung gehört verpflichtend auch die Vorlage eines negativen Corona-Tests dazu, der am Flugtag nicht älter als drei Tage sein darf – ein Vorgeschmack auf die Olympia-Prozedur. Gesa Krause jedenfalls glaubt fest daran, dass sie nach Tokio fliegen wird: "Die Meisterschaften jetzt im Winter haben ja gezeigt, dass es mit strikten Hygiene-Konzepten möglich ist." Aber klar, die Profi-Läuferin ist nicht weltfremd. "Natürlich werden es andere Olympische Spiele. Aber ich hoffe, dass sie stattfinden. Wir werden die Umstände in Kauf nehmen müssen."

Ricarda Funk: Indischer Ozean statt Australien

Eine ganz besondere Sogwirkung entfaltet das Stichwort Olympia auch für eine, die unter den fünf Ringen ihre Premiere feiern möchte im Sommer: Ricarda Funk. Die Wildwasser-Kanutin des KSV Bad Kreuznach will in Tokio eine schmerzhafte Scharte auswetzen. Denn 2016 war sie eigentlich Deutschlands Beste im Slalom-Kajak, gewann den Gesamt-Weltcup – aber scheiterte bei der Qualifikation für Rio de Janeiro. Schon deshalb ordnet die Bundeswehr-Sportsoldatin alles dem neuerlichen Olympia-Ziel unter – und fliegt mit der Nationalmannschaft bis in den Indischen Ozean, um auf dem französischen Übersee-Departement La Réunion weiter an der Form zu arbeiten. "Da hatte ich mich sehr darauf gefreut. Denn dort ist es angenehm warm", erzählt die Mannschafts-Weltmeisterin von 2017 lachend. Der vor zehn Jahren gebaute Wildwasserkanal auf La Réunion wurde kurzfristig zur Alternative für die deutschen Slalom-Spezialisten, weil eine Reise nach Australien nicht möglich war.

Temperatur-Sprung von über 30 Grad

Dies bedeutete auch ein Wechsel der Extreme: erst Grundlagentraining im Winter auf dem Eiskanal in Augsburg bei Temperaturen um den Gefrierpunkt, dann Trainingslager mit Test-Wettkämpfen bei über 30 Grad auf La Réunion und schließlich wieder zurück in den nasskalten deutschen April. Zur Corona-Problematik macht sich Ricarda Funk natürlich auch ihre Gedanken, im Vordergrund aber steht voll und ganz der mögliche Höhepunkt ihrer Karriere als Sportlerin. "Für Olympia schufte ich nun mal im Moment", sagt Ricarda Funk im Gespräch mit SWR Sport. Das französische Leistungszentrum in Übersee bot dabei nahezu ideale Bedingungen: kurze Wege zwischen Unterkunft und Trainingsstätten, angenehmes Klima, professionelle Strecke. Dazu umfangreiche Schutzmaßnahmen: Maskenpflicht außerhalb des Wasser, Abstandsgebot, regelmäßige Corona-Tests, Zuschauer-Verbot.

Kai Kazmirek: lieber zu Hause bleiben

Zehnkämpfer Kai Kazmirek dagegen hat an diesem Morgen ganz andere Bedingungen: als er aus seinem Haus in Neuwied tritt, ist das Auto schneebedeckt. "Hätt‘ ich nicht gedacht, dass es im April nochmal so schneit, muss ich echt gestehen", sagt der Topathlet der LG Rhein-Wied und beginnt, die Scheiben freizukehren. Denn an diesem Tag muss er wegen der eiskalten Temperaturen nach Leverkusen fahren, um sein Stabhochsprung-Training absolvieren zu können. In Neuwied geht das nicht. "Ja, das ist nicht schön für einen Leistungssportler, weite Fahrten auf sich zu nehmen, um das Techniktraining machen zu können."

Normalerweise wäre auch er um diese Zeit irgendwo im warmen Süden im Trainingslager. Doch der WM-Dritte von London 2017 verzichtet derzeit bewusst aufs reisen per Flugzeug: "Im Moment ist mir das Risiko zu hoch, mich mit Corona anzustecken." Ist er nicht neidisch auf die Athletinnen, die in der warmen Sonne ihren Sport ausüben konnten? "Ja, schon", gibt Kazmirek lächelnd zu. Fügt aber sofort hinzu: "Ich gehe lieber auf Sicherheit." Dafür befreit er im April auch gern mal sein Auto von Neuschnee…