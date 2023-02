Das Stadion von Olymp Irpin FC wurde durch den russischen Angriffskrieg zerstört

Auf dem Sportplatz von Olymp Irpin FC klaffen riesige Löcher im Kunstrasen. Herausgesprengt durch russischen Grad-Beschuss im Februar und März 2022. Das Tribünendach des kleinen Stadions ist zerfetzt, der Kabinentrakt völlig zerstört. Am Spielfeldrand liegen verrostete Granatsplitter. Trotzdem wird auf dem Spielfeld gekickt und Basketball gespielt. Das ist der Sportalltag in der Ukraine 2022. Zumindest in den wieder befreiten Gebieten. Mir bleibt die Luft weg, als ich diese dystopische Szenerie erlebe. Nur wenige hundert Meter vom Sportplatz entfernt liegt der Ortseingang zu Butscha. Hier verbinden sich die grausamen Nachrichten aus dem Fernsehen mit der Realität vor Ort. Diese Fotos stammen von einer Reise im August 2022, die Russen waren damals bereits seit vier Monaten aus dem Ort vertrieben. Der Krieg aber blieb.

Foto Anzhelika Kovalenko