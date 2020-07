Der Olympia-Boykott von 1980 war ein harter Schlag für Thomas Bach. Auch 40 Jahre später nagt diese Episode noch am damaligen Athleten-Sprecher und heutigen IOC-Präsidenten. Dabei hat er seine Karriere entscheidend geprägt.

Sommer 1976. In der Innenstadt von Tauberbischofsheim stockt der Verkehr. Eine Parade, wie in New York. Tausende stehen an den Straßen und feiern. Die Fecht-Olympiasieger von Montreal sind zurück. Als es darum geht, wer eine kleine Rede halten soll, ist klar, das kann nur einer: Thomas Bach, 22 Jahre alt. Ein unscharfes Schwarz-Weiß-Foto ist der einzige Beweis dafür.

Beim Empfang der Olympia-Helden von Montreal 1976 in Tauberbischofsheim sprach Fechter Thomas Bach stellvertretend für die Athleten SWR Privat

Olympia-Boykott als Reaktion auf den Afghanistan-Krieg

Olympische Spiele können nicht isoliert vom Weltgeschehen betrachtet werden. Bundeskanzler Helmut Schmidt, 1980

Vier Jahre später spricht Bach wieder. Deutschland will die Olympischen Spiele in Moskau boykottieren. Im Dezember 1979 waren sowjetische Truppen in Afghanistan einmarschiert. Die USA beschlossen als erste Nation, die Spiele zu boykottieren. Zwei Wochen später, am 23. April 1980, beschließt der Deutsche Bundestag, dem NOK zu empfehlen, die Spiele in Moskau zu boykottieren. In seiner Regierungserklärung sagte Bundeskanzler Helmut Schmidt damals: "Olympische Spiele können nicht isoliert vom Weltgeschehen betrachtet werden. Niemand kann sich dem Eindruck und den Auswirkungen des sowjetischen Vorgehens entziehen, auch die Sportler nicht."

"Befehl" von Helmut Schmidt

Dauer 1:43 min Deutschland entscheidet sich 1980 für den Olympia-Boykott Nach dem Einmarsch der Sowietunion in Afghanisten hat die Sportwelt über einen Boykott der Olympischen Spiele 1980 in Moskau diskutiert. Auch Deutschland stimmte für den Boykott.

Die Politik wird die Verantwortung tragen müssen für die Folgen dieses Beschlusses. Athletensprecher Thomas Bach, 1980

Mit Schrecken erinnert sich Bach auch heute noch an ein Treffen mit Bundeskanzler Helmut Schmidt in Bonn: Schmidt habe keinen Zweifel daran gelassen, dass der Weltfrieden gefährdet sei, wenn Deutschland an den Spielen teilnehme. Der Bundeskanzler habe die Runde eröffnet und Bach direkt angesprochen und sinngemäß gesagt: "Wenn Sie, Herr Athletensprecher, das wollen, dann fahren sie ruhig nach Moskau." In diesem Stil sei der "Befehlsempfang" weitergegangen. Das saß. Doch der Bundestag hatte nur eine Empfehlung ausgesprochen, entscheiden müssen die Sportfunktionäre.

Showdown in Düsseldorf

Showdown in Düsseldorf. 15. Mai 1980. Athletensprecher Bach erkämpft sich das Rederecht. Erstmals darf ein Sportler bei einer Mitgliederversammlung sprechen. Bach appelliert an die Mitglieder des Nationalen Olympischen Komitees (NOK), ihr Mandat nicht nur als Sportfunktionäre zu sehen, sondern auch an die Athleten zu denken. Vergeblich. Das NOK für Deutschland stimmt für den Boykott. Bach trotzig: "Wir werden uns diesem Votum beugen müssen, wollen aber darauf aufmerksam machen, dass die Politik, die ihre Zielsetzung so vehement verfolgt hat, nun auch die Verantwortung trägt für die Folgen, die aus diesem Beschluss entstehen."

Dauer 0:16 min Thomas Bach zu Boykott 1980 Thomas Bach zu Boykott 1980

Der Olympia-Boykott macht Thomas Bach zum Funktionär

Der Sport wurde damals zum Spielball der Politik. IOC Präsident Dr. Thomas Bach, 2020

Dass Helmut Schmidt 2008 in der ARD Sendung "Menschen bei Maischberger" zugab, seine Begründung damals sei nicht ehrlich gewesen, lässt Bach nicht gelten. Auch weil die beiden nie mehr miteinander gesprochen haben. Zweimal habe Bach versucht, Schmidt anzusprechen. Vergeblich. Auch 40 Jahre nach dem Treffen im Kanzleramt wird Bach emotional, wenn er darüber spricht. Der Sport sei zum "bloßen Spielball der Politik" geworden, denn, so sagt Bach heute: "Es ist deutlich geworden, dass dieser Boykott politisch sinnlos war und in keiner Weise das Verhalten der Sowjetunion beeinflusst hat."

Dafür das Leben von Thomas Bach. Als ihn der damalige NOK-Präsident Willi Daume im Sommer 1980 fragt, ob er die Stimme der Athleten auch im Präsidium des NOK vetreten wolle, habe er "keine Sekunde gezögert". Bachs Begründung für die spontane Entscheidung: "Weil ich nicht will, dass das, was uns da passiert ist, einer künftigen Athleten-Generation noch einmal passiert."

"Boykott-Trauma" schützt Athleten

Dieses "Boykott-Trauma" gilt auch als Erklärung, warum Bach gegenüber Russland in den staatlich organisierten Dopingskandalen so milde Strafen herbeiführte. Das Nationale Olympische Komitee wurde zwar suspendiert, einzelne Athleten durften aber unter Flagge mit den fünf Ringen starten – in Rio de Janeiro 2016 und in Pyeongchang 2018.

"Shakespeare" Coe und Professor Bach gemeinsam im IOC

Wie Bach als sportpolitischer Azubi agiert, lässt sich an seiner Freundschaft zu Sebastian Coe ablesen. Bach und Coe werden 1981 zum Olympischen Kongress nach Baden-Baden eingeladen. Der Brite Coe, Olympiasieger in Moskau über 1.500 Meter, ist ein glänzender Redner; fast literarisch trägt er sein Anliegen vor. Bach nennt ihn deshalb bis heute "Shakespeare". Während aber Seb Coe bereits im Baden-Badener Nachtleben verschwand, habe Bach immer noch an den Entwürfen der Athleten-Kommission gefeilt, erzählt Coe, der Bach deshalb "Professor" nennt. Lord Sebastian Coe organisierte die Olympischen Spiele 2012 in London, wurde zum Präsidenten des Welt-Leichtathletik-Verbandes (IAAF) gewählt und ist seit Freitag auch IOC-Mitglied. Bis 2025 können "Shakespeare und der Professor" im IOC zusammenarbeiten. Bach hat angekündigt, im kommenden Jahr zur Wiederwahl anzutreten - dann nochmal für vier Jahre.