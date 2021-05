per Mail teilen

Es sind keine hundert Tage mehr bis zu den olympischen Spielen in Tokio. Für Deutschlands besten Ringer Frank Stäbler aus Musberg hat der Vorbereitungs-Countdown begonnen. SWR Sport hat ihn dabei getroffen.

Im Hause Stäbler ist schon seit Tagen Schmalhans Küchenmeister. Von wegen üppige Mahlzeiten, der Speiseplan sieht traurig aus: "Ich habe das 'Olympia-Projekt 67 Finale' gestartet und werde zum letzten Mal im Leben abnehmen", klärt Frank Stäbler auf, warum für ihn die Küche von Gattin Sandra überwiegend kalt bleibt.

"Ich habe mit der Reinigung und Entgiftung meines Körpers begonnen, werde viel Wasser und Tee trinken und Gemüsesuppe löffeln", lacht Frank Stäbler etwas gequält im Gespräch mit SWR Sport, "damit will ich meinem Körper sagen: Es geht wieder los, es ist Zeit für ein enthaltsames Leben voller Entbehrungen."

Und zwar für den großen Traum, den Traum von Olympia-Gold zum Abschluss seiner internationalen Karriere.

Von 75 Kilo auf 67 Kilo "abkochen"

Die Entschlackung des Körpers und die darauf folgende harte Abnehmkur hat einen konkreten Hintergrund: Frank Stäbler muss Gewicht "abkochen", wie es in der Sprache der Kampfsportler heißt. Er muss von seinen 75 Kilogramm Normalgewicht acht Kilo runterschwitzen, um in der olympischen Gewichtsklasse bis 67 Kilo antreten zu können.

Eine unglaubliche Tortur für einen durchtrainierten Athleten, die er vor zwei Jahren bei der Olympia-Qualifikation schon einmal mit Erfolg absolvierte. Damals holte Stäbler WM-Bronze in Kasachstan und hatte damit das Ticket für Tokio in der Tasche.

"Ich glaube zu 100 Prozent daran, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Wenn ich nur ein Prozent Zweifel hätte, könnte ich nicht jeden Tag im Training über die Grenzen gehen"

Training, Familie und Hausbau fordern den Olympioniken

Jetzt, mit einjähriger Verspätung wegen der Olympia-Verschiebung, läuft für Frank Stäbler erneut der Countdown. Und Deutschlands bester Ringer hat alle Hände voll zu tun.

Da ist einerseits die stressige Vorbereitung auf Tokio mit täglich zweimal Training, Trainingslagern und der erwähnten Abnehmkur. Da sind aber auch die Familie und der Hausbau: In seinem Heimatort Musberg haben die Stäblers im letzten Jahr kräftig in Steine investiert und mit dem Bau ihres neuen Hauses begonnen, demnächst ist Einzug. Viel zu organisieren und arrangieren also für den Olympia-Ringer.

Und da sind auch die beiden kleinen Töchter Alia (3 Jahre) und das im Februar geborene Baby Mara: "Egal wie stressig es ist, wenn die Kleinen einen anlachen, wenn sie nicht gerade weinen, dann ist es ein Paradies", sagt Frank Stäbler mit leuchtenden Augen, "aber ich will es nicht nur schönreden. Meine Frau Sandra nimmt mir zwar viel ab, aber wenn man nachts nicht einschlafen kann, dann stört das schon die Regeneration. Aber das gehört einfach dazu."

Sportlicher Rückschlag bei der Olympia-Generalprobe

Einen völlig unerwarteten sportlichen Rückschlag gab es für Frank Stäbler bei den Europameisterschaften im April in Warschau, ausgerechnet bei der Olympia-Generalprobe. Der Titelverteidiger war bereits nach dem ersten Kampf gescheitert, kassierte gegen den Türken Selcuk Can trotz 5:0-Führung am Ende noch eine knappe Niederlage.

Bitteres Aus im EM-Achtelfinale

Es war das bittere Aus schon im Achtelfinale: "Vielleicht war ich mir zu sicher, zu dominant", grübelt Stäbler noch immer über die Gründe. Plötzlich war der große Favorit von seinem türkischen Kontrahenten blitzschnell ausgekontert worden. "Ich bin in einen Schwungwurf gelaufen, das ist mir seit neun Jahren nicht mehr passiert".

Zuletzt war Stäbler bei den olympischen Spielen 2012 in London auf ähnliche Weise gescheitert, auch damals war Stäbler früh ausgeschieden. Daraus hatte der Ringkampf-Enthusiast viel gelernt und in den Jahren danach internationale Titel fast im halben Dutzend gesammelt: Dreimal Weltmeister, zweimal Europameister.

"Ich bin nach jeder Niederlage immer stärker zurückgekommen," versucht der Musberger Athlet das Positive für sich herauszuziehen. Und vielleicht geht Frank Stäbler auch aus dieser EM-Niederlage von Warschau gestärkt hervor. "Ich habe ein paar Tage gebraucht, um das zu verarbeiten. Jetzt hab' ich den Verliererstaub abgewischt und die Krone wieder gerichtet, aber es war nicht einfach," so Stäbler mit einem ehrlichen Blick in sein Seelenleben.

Sein persönliches Motto: "Man kann nie ganz oben stehen, wenn man nie gelernt hat zu fallen. Vielleicht hat am Ende die Niederlage auch diesmal etwas Gutes."

Corona-Infektion im Oktober

Die Corona-Infektion vom vergangenen Oktober soll jedenfalls nicht als Ausrede für die verpatzte Titelverteidigung herhalten. Nach dem damals folgenden körperlichen Leistungseinbruch arbeitete Frank Stäbler mit seinem Atem-Coach Yasin Seiwasser mehrere Monate an der Wiederherstellung seiner Lungen-Kapazität und Rehabilitation: Täglich eineinhalb Stunden Atmungstraining und Atmungstechniken", erzählt er SWR Sport, "jetzt bin ich wieder top-fit".

Weitaus schwieriger als die Folgen der Corona-Infektion sieht Frank Stäbler vielmehr die fehlende Wettkampfpraxis. Wegen der Pandemie und dem frühen Abbruch der Bundesliga-Saison konnte der Weltmeister in den letzten zwölf Monaten nur zwei Kämpfe absolvieren. Dazu kommt die hartnäckige Schulterverletzung, die ihm mit zunehmendem Alter immer schwerer zu schaffen macht.

Der 31-Jährige aber lässt sich nicht unterkriegen: "Mein Körper ist noch für eine Schlacht gut, für die Olympischen Spiele." Der Traum vom Gold lebt. Treffpunkt Tokio am 3. August. Dann geht Frank Stäbler zum letzten Mal auf die olympische Matte.

Und danach darf er dann in der neuen Küche in Musberg endlich auch wieder kräftig zubeißen.