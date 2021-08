Wenn die Medaillen in Tokio im Zehnkampf vergeben werden, schaut der Mainzer Niklas Kaul von der Tribüne aus zu. Immerhin gab es aus der medizinischen Abteilung Entwarnung.

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul hat sich bei seinem verletzungsbedingten Olympia-Aus in Tokio keine schwere Verletzung zugezogen. "Es ist Gott sei Dank nichts gerissen und es gab auch keine Fraktur", sagte Verbandsarzt Andrew Lichtenthal nach einer Kernspintomographie am Donnerstag. "Das Sprunggelenk wurde bei seinem Absprung über 2,11 Meter gequetscht", erläuterte der Mediziner das, was beim Hochsprung passiert war, als Kaul eine neue persönliche Bestleistung aufstellte. Der Mainzer lag nach vier Disziplinen, in denen er persönliche Bestleistungen auch im Weitsprung (7,36 Meter) schaffte, aussichtsreich im Medaillenrennen.

Kaul: "Extrem bitter"

Im Rennen über 400 Meter musste Kaul bei seinem Olympiadebüt dann nach der Hälfte aufgegeben: "Wenn du bei deiner ersten Olympiateilnahme nach zwei Bestleistungen in den ersten vier Disziplinen verletzungsbedingt aufgeben musst, dann ist das extrem bitter", erklärt Kaul das, was er auch als "Achterbahn der Gefühle" bezeichnete.

"Körperlich geht es mir besser als psychisch."

Einfach abgeschüttelt hatte der Mainzer es auch am Tag danach nicht. "Das muss ich jetzt erst einmal verarbeiten und meinem Körper die nötige Ruhe geben."

Nächsten Wettkämpfe im Blick

Wenn der Fuß wieder voll belastbar ist, werde er mit dem Training für die WM in Eugene (USA) und die EM in München beginnen. Beide Großereignisse finden nach den coronabedingten Verlegungen im kommenden Sommer statt. Bei allem Frust über das Olympia-Aus in Tokio schwang da beim 23-Jährigen die Erleichterung mit, sich nicht schwerwiegend verletzt zu haben. Der Kampfgeist ist Kaul auf alle Fälle geblieben: "Das Ziel der Olympiamedaille muss ich mir dann wohl noch für Paris aufsparen", sagte er mit Blick auf die nächsten olympischen Spiele 2024. Dann wird Kaul 26 Jahre alt sein. Bestes Zehnkampfalter, bestes Alter um Olympiasieger zu werden.