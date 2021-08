per Mail teilen

Für Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul ist der Traum von einer Olympia-Medaille geplatzt. Er musste nach einer Fußverletzung aufgeben.

Der 23-Jährige verletzte sich in Tokio beim Hochsprung am rechten Fuß und musste über die 400 Meter zum Abschluss des ersten Wettkampftages nach der Hälfte des Rennens unter Schmerzen aufgeben. Im bittersten Moment seiner jungen Karriere wollte er sich nach demAusscheiden erst einmal nicht zu seinem Malheur äußern. "Ich werde morgen im Stadion sein und etwas dazu sagen", erklärte Kaul mit tief ins Gesicht gezogener schwarzer Kappe. Dann entschwand er enttäuscht aus der Arena. Er musste bei seiner Olympia-Premiere in einem Rollstuhl aus dem Innenraum des Olympiastadions von Tokio gefahren werden.

Kaul verletzt sich nach Bestleistung

Zuvor hatte der Mainzer eine starke Vorstellung gezeigt, die Bronzemedaille schien in Reichweite. Nach 11,22 Sekunden über 100 Meter, 7,36 Meter im Weitsprung und 14,55 Meter mit der Kugel gelang Kaul im Hochsprung mit 2,11 Metern eine persönliche Bestleistung - doch ausgerechnet bei diesem Sprung verletzte er sich am Fuß. Danach humpelte Kaul mit blutiger Socke aus dem Stadion. Teamarzt Andrew Lichtenthal behandelte ihn unter Hochdruck, doch die Schmerzen waren am Ende zu groß.

"Das ist ungeheuer tragisch. Er war im richtigen Moment fit. Da ist ein Traum geplatzt», bedauerte Idriss Gonschinska, Generaldirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes, das bittere Ende. Eine detaillierte Diagnose gab es zunächst nicht. "Was er genau hat, kann ich noch nicht sagen", sagte DLV-Chefarzt Andrew Lichtenthal, "sein Absprunggelenk ist gestaucht". Daraus habe sich eine Schwellung am Sprunggelenk entwickelt.

MRT am Donnerstag

Nach dem Ausruhen im olympischen Dorf werde sich Kaul am Donnerstagvormittag in einer Poliklinik einer MRT-Untersuchung unterziehen, um eine genaue Diagnose zu bekommen. "Ich hoffe, dass es nicht so schlimm".