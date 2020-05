Nach wochenlangem Zögern des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) wurden die Olympischen Spiele in Tokio (24. Juli bis 9. August) aufgrund der Corona-Pandemie ins nächste Jahr verlegt. Vorausgegangen war ein Treffen zwischen IOC Präsident Thomas Bach und dem japanischen Premierminister Shinzo Abe.

Große Erleichterung bei den Athleten, breite Zustimmung in der gesamten Sportwelt: Als die Olympia-Chefs um IOC-Präsident Thomas Bach und Japans Premierminister Shinzo Abe sich endlich zur längst überfälligen Verschiebung der Olympischen Spiele durchgerungen hatten, atmeten vor allem die Sportler auf. Die Sommerspiele sollen nun auf "ein Datum nach 2020 verlegt werden", aber nicht später als im Sommer 2021 stattfinden, hieß es.

Die sporthistorische Entscheidung zu einer Verlegung der für die Zeit vom 24. Juli bis 9. August geplanten Sommerspiele sowie den darauffolgenden Paralympics war durch die Coronavirus-Pandemie unabdingbar geworden. "Diese sich schnell entwickelnden Zahlen, die ich vorhin genannt habe. Die haben uns bewogen (die Olympischen Spiele zu verschieben, anm. der Red.). Es geht hier um Menschenleben und dahinter haben Olympische Spiele dann zurückzustehen und deswegen haben wir uns hier dieser Verantwortung angenommen und diese sehr Ernst genommen."

Nach der Verschiebung der Fußball-Europameisterschaft 2020 wurden auch die Forderungen nach einer Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio immer lauter. Einige Athleten haben sogar bereits offiziell abgesagt, sollten die Spiele wie geplant stattfinden. Thomas Bach erklärt, dass die Olympischen Spiele nicht mit einem Fußballspiel vergleichbar seien.

"Die Olympischen Spiele sind das komplexeste Ereignis auf diesem Planeten. Hier geht es darum 11.000 Athleten auf 206 Nationalen Olympischen Kommitees und dem IOC Flüchtlingsteam zusammenzubringen. Hier heißt es 33 Weltmeisterschaften an einem Platz in 16 Tagen zu veranstalten. Und die nicht nur wie Weltmeisterschaften organisiert werden sondern auch noch alle diese Athleten und Ihre Betreuer gemeinsam im Olympischen Dorf zu versammeln, damit sie dort diesen Olympic Spirit leben und erleben können."

Trotz der Olympia-Verschiebung auf das nächste Jahr bleibt es bei dem Namen Tokio 2020. Außerdem vereinbarten Abe und Bach, "dass die Olympische Flamme in Japan bleibt". Beide waren sich einig, dass die Olympischen Spiele in Tokio in diesen unruhigen Zeiten als "Leuchtfeuer der Hoffnung für die Welt stehen und die olympische Flamme zum Licht am Ende des Tunnels werden könnte, in dem sich die Welt derzeit befindet".