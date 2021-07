Die 33-jährige Tennisspielerin Laura Siegemund spricht im exklusiven Interview mit SWR Sport über Erinnerungen an Rio, die Titelkämpfe in Japan und wie sie die Stimmung vor Ort erlebt.

SWR Sport: Olympia 2016 haben Sie in vollen Zügen genossen, waren noch lange nach ihrem Wettkampfende da um, so viel wie möglich mitzunehmen? Macht die Erinnerung daran ein bisschen die Tristesse der diesmaligen Umstände wett?

Laura Siegemund: Das in Rio war eine super Zeit, keine Frage. Das habe ich in toller Erinnerung. Von Tristesse würde ich hier jetzt aber überhaupt nicht sprechen. Auch, wenn ich da zuletzt negativ zitiert wurde, was völlig aus dem Kontext gerissen war. Wir können uns glücklich schätzen, dass in Zeiten einer solchen Pandemie so ein Wettkampf überhaupt stattfinden und die Athleten sich treffen können. Ich persönlich bin stolz, dass ich mich noch einmal qualifizieren konnte - das hätte ich damals in Rio nie gedacht. Ich feiere das hier trotz aller Vorkehrungen und es ist toll, dabei zu sein und Olympia mitzuerleben.

Sie haben in Rio ja unter anderem das Leben im olympischen Dorf total in sich aufgesogen. Also das, was Olympia so besonders macht. Wie anders ist das in Tokio?

Es ist auf keinen Fall ein Turnier wie jedes andere. Es ist Olympia und trotz aller Einschränkungen sind wir im Olympischen Dorf mit den anderen Athleten zusammen. Jetzt unterhält man sich halt mit Maske und zwei Metern Abstand. Der olympische Spirit lebt hier trotzdem. Wenn man sich die Eröffnungsfeier anschaut: Das ist ein toller Moment, mit der deutschen Mannschaft einzulaufen. Dafür lebt man als Sportler. Das Gefühl kann nicht mal ein Pandemie wie Corona zunichte machen.

In Rio ist der Medaillentraum im Viertelfinale geplatzt. Wie stehen - auch mit Blick auf die Absagen von Serena Williams oder Angie Kerber - diesmal ihre Chancen?

Ich hatte in den letzten Wochen leider immer wieder Probleme mit meinem Knie. Von daher war die Vorbereitung nicht so, wie ich sie mir gewünscht hätte. Nichtsdestotrotz kann immer alles passieren, wenn man dann auf dem Platz steht. Ich habe auf jeden Fall alles getan, um möglichst fit zu sein. Wenn man mir in Rio gesagt hätte, dass ich in vier bzw. fünf Jahren nochmal zu den Olympischen Spielen komme, dann hätte ich das damals nicht für möglich gehalten. Und jetzt bin ich hier und super happy. Wir haben eine tolle Tennis-Truppe und ich werde alles geben. Und dann schauen wir, was am Ende bei raus kommt.

as Gespräch führte Julia Metzner