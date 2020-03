per Mail teilen

Der Sport steht während der Corona-Pandemie still: Wettkämpfe fallen aus, Olympia wurde verschoben und an normales Training ist nicht zu denken. Wie gehen die Athleten mit der Zwangspause um? Karla Borger und Niklas Kaul im Gespräch mit SWR Sport.

Nach der Verlegung der Olympischen Spiele in Tokio auf 2021 haben viele Athleten aufgeatmet. Durch die Coronapandemie ist es derzeit kaum möglich angemessen zu trainineren, oder gar das Anti-Doping-System aufrechtzuerhalten. Auch Karla Borger, Beachvolleyball-Nationalspielerin, hat die Verlegung der Olympischen Spiele begrüßt. Denn durch das Coronavirus ist "innerhalb weniger Wochen das gesamte Kartenhaus zusammengefallen", erzählt sie im Skype-Gespräch mit SWR Sport. Wie es weitergeht wisse sie nicht. "Der genaue Plan steht noch nicht. Ich weiß zum Beispiel nicht, stand heute, für was ich gerade trainiere, bzw. für was ich trainieren soll."

Ungewisse Zeiten für viele Atheten. Gemeinsam mit ihrer Partnerin Julia Sude zeigt sich Karla Borger in diesen besonderen Tagen kreativ. Sie hält sich im "Home Gym" fit und nimmt die Zuschauer von SWR Sport mit in ihren Quarantäne Alltag.

Auch Niklas Kaul muss seinen Traum von einer olympischen Medaille um ein Jahr verschieben. Nach der Absage der Sommerspiele in Tokio muss er sich neu sortieren und sich der neuen Situation anpassen. Im Gespräch mit SWR Sport erzählt er: "Ich kann draußen laufen gehen, ich kann zu Hause allgemeines Athletiktraining machen - von Stabi-Training bis Krafttraining, aber es ist kein disziplinorientiertes Training." Manchmal komme er sich auch etwas bescheuert vor, "wenn man da im Feld sein Sprinttraining macht. Aber das ist der Ist-Zustand momentan und ich glaube es zählt, das Beste draus zu machen, denn die anderen Athleten haben ähnliche Situationen."

Die Ungewissheit drückt auch auf die Psyche der Athleten. Valentin Markser hat es im exklusiv-Interview mit SWR Sport betont: "Diese Krise ist eine brutale Begnung mit sich selbst. Viele Sportler haben sich zu einseitig auf ihre Wettkampfpersönlichkeit konzentriert." Durch das Ausbleiben der Wettkämpfe fehlt den Athleten nicht nur das Adrenalin, sondern auch die Bestätigung durch Zuschauer und Erfolgserlebnisse. Für Karla Borger ist diese ungewisse Zeit auch nicht einfach zu verarbeiten. "Für mich fühlt sich das so an: Ich bin zurückversetzt als Kind und erlebe die komplette Adventszeit, bereite alles vor auf Weihnachten und dann wird mir Weihnachten weggenommen."

Kleine Erfolgserlebnisse aus dem Alltagstraining die bewusst kreiert werden, bleiben in Zeiten des "Homegyms aus". "Ich habe kein Erfolg jetzt, weil ich meine Wäsche zu Hause aufhänge oder weil ich den Müll rausbringe.