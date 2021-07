Trotz eines kleinen Hüpfers zum Schluss schafft Elisabeth Seitz den Sprung ins Olympische Finale am Stufenbarren - nach London 2012, Rio 2016 zum dritten Mal in Folge. Im Mehrkampffinale trifft sie auf ihre Stuttgarter Teamkollegin Kim Bui.

London, Rio, Tokio - die Olympische Städtereise ins Finale am Stufenbarren geht für Elisabeth Seitz weiter. Aber erst als die 27-jährige die Wertung auf der Anzeigetafel aufleuchten sah und die Faust ballte war klar. Finaaaale. Eine der ersten Gratulantinnen war Mutter Claudia. "Sie ging sogar direkt ans Telefon". Was sich Mutter und Tochter zu sagen hatten, fasst Claudia Seitz in einem Wort zusammen: "Wahnsinn". Dreimal Olympische Spiele, dreimal Finale und das im Turnen. Wahnsinn. Denn gerade am Stufenbarren sind schon viele Meisterinnen vom Himmel gefallen. Zuletzt Eli Seitz selbst bei der EM im Frühjahr.

Im Finale ist alles möglich

Im Bruchteil einer Sekunde entscheidet sich, ob Eli nach einem schwungvollen Flug vom unteren zum oberen Holm wieder zupacken kann oder stürzt. Zwar fehlten in Tokio die Zuschauer in der Halle, dafür saß das Publikum zuhause. Versammelt hatten sich die Oma, der Onkel, Neffen und mittendrin Elisabeths Bruder Gabriel - selbst ein erfolgreicher Turner und zweifacher Deutscher Jugend-Vizemeister. Thema nach dem Finaleinzug natürlich: "Gut gemacht Eli" und die Frage, was über die Medaille entscheidet. Das ist die Schwierigkeit. Die Schwierigkeit der Turnübung, im Englischen die "Difficulty" oder die D-Note. Elisabeth Seitz turnte 6,2 (D-Note), die beste Barrenturnerin in Tokio war die Belgierin Nina Derwael mit 6,7. Seitz, die in Stuttgart wohnt und trainiert, bekam für ihre spektakuläre Vorführung insgesamt 14,700 Punkte (D 6,2 + E 8,5), genauso viel wie die Chinesin Yufei LU. Da nur zwei Turnerinnen pro Nation im Finale starten dürfen, und deswegen zwei der eigentlich vier qualifizierten Russinnen im Finale fehlen, rutscht Seitz in der Qualifikationsliste auf Rang 5. Im Finale am kommende Sonntag beginnt der Wettkampf von vorn, die Wertung aus der Qualifiaktion und damit auch der kleine Hüpfer nach dem Tsukahra-Abgang zählen dann nicht mehr.

Stuttgarter Trio im Mehrkampffinale: Seitz, Bui, Mai

Eine Art Bonuswettkampf bekommt Seitz noch, weil sie sich auch noch für das Mehrkampffinale qualifizierte und am Donnerstag nochmal an allen vier Geräten turnen darf - in einem Finale mit der US-Amerikanerin Simone Biles, die trotz eines groben Fehlers die Qualifikation souverän für sich entschied. Kim Bui, die wie Seitz in Stuttgart trainiert, qualifizierte sich ebenfalls füs Mehrkampfinale der 24 besten Turnerinnen. 2008 in Peking noch Teilnehmerin im Internationalen Olympischen Jugendlager etablierte sich die heute 32-Jährige in der Weltspitze, turnte bereits in London, in Rio und nun in Tokio. Betreut werden die beiden in Tokio von Bundestrainerin Ulla Koch und von ihrem langjährigen Heimtrainer Robert Mai aus Ostfildern-Ruit.

Am Geburtstag der Mama im Stufenbarrenfinale

Nach Platz sechs im Stufenbarrenfinale von London, dem undankbaren vierten in Rio wäre eine Medaille für Elisabeth Seitz ein Traum. Für Mutter Claudia ist der kommende Sonntag ein doppelter Feiertag. Sie hat Geburtstag und bekommt das Finale von Eli als Geschenk - ob mit oder ohne Medaille. Schon die Teilnahme ist ein Erfolg und die Familie hat sich bereits jetzt schon zum Anfeuern und zum Feiern angekündigt.