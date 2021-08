per Mail teilen

Die Stuttgarterin Eli Seitz turnt am Sonntag im olympischen Finale am Stufenbarren. Eine Favoritin möchte sie nicht sein, dafür geht es eher um ihre Selbstzufriedenheit.

Limo und Fanta: Zugegeben, das klingt für eine klassische Abschiedsfeier unüblich. Aber mitten in Tokio bei Olympia ist das wohl das Höchste der Gefühle. Bevor die Stuttgarterin Eli Seitz in ihrer Paradedisziplin am Stufenbarren um eine Medaille turnen wird, besuchte sie eine spontane Abschiedsfeier der langjährigen DTB-Bundestrainerin Ulla Koch im Olympischen Dorf. Etwas Ruhe erscheint ideal zum Herunterkommen und zur Vorbereitung für den Final-Sonntag (Beginn um 12:27 Uhr)

Nach der kurzen Ruhe kommt der Fokus

Nach dem erfolgreichen Mehrkampffinale, bei dem Seitz und ihre Teamkollegin Kim Bui gute Platzierungen erreichten, fühlt sie sich wohl: "Nachvollziehbar ist, dass ich ein bisschen müde bin, aber heute versuche ich das Training und den Tag zu nehmen, um mich wieder zu erholen", so die 27-Jährige im Interview mit SWR Sport. Da Ulla Koch nun nicht mehr da sein wird, betreut ihr Heimtrainer Robert "Robby" Mai sie beim Einzelfinale. Er ist ihr Vertrauter, bei ihm fühlt sie sich wohl. Gute Voraussetzungen für ihre letzte Medaillen-Chance in Tokio.

2012 in London erreichte sie im Einzelfinale den sechsten Platz, 2016 in Rio wurde sie Vierte. Dieses Mal lässt sie es am Stufenbarren ruhiger angehen: "Letztendlich ist es fünf Jahre später und es wird nicht leichter", sagt Seitz im Hinblick auf ihr drittes Einzel-Finale bei Olympischen Spielen. Überschwängliche Erwartungen auf einen Podestplatz habe sie nicht, der kann mit einer schönen Übung aber durchaus Realität werden.

Seitz erwartet "eine einzige Flugshow"

Die Konkurrenz ist stark: Beeindruckt ist Seitz von der Belgierin Nina Derwael und der frisch gekrönten Mehrkampf-Olympiasiegerin Sunisa Lee aus den USA. Ihnen rechnet Seitz die besten Chancen auf die ersten beiden Plätze aus, denn deren "zwei Übungen sind atemberaubend und die schaue ich mir wahnsinnig gerne an", sagte Seitz, die immerhin seit Jahren selbst sehr gute Leistungen am Stufenbarren zeigt. "Das ist eine Flugshow und sehr spannend zu sehen."

Paris 2024 - das nächste große Ziel?

Gewagt, aber ehrlich: Die Platzierung im Einzelfinale ist Seitz persönlich nicht so wichtig, wie man annehmen könnte. Hauptsache, sie ist selbst mit ihrer Leistung am Stufenbarren zufrieden. Allzu viele Finals am Stufenbarren wird es für die gebürtige Heidelbergerin nicht mehr geben, ein Ende der Karriere ist absehbar: “Ich bin mir meines Alters bewusst. Ich werde keine zehn Jahre mehr turnen”, sagt Seitz, die wie viele andere Sportlerinnen und Sportler ein schweres Corona-Jahr 2020 hinter sich hat.

Deshalb ist auch in ihrem Kopf noch kein Platz für Gedanken wegen eines möglichen Karriere-Fahrplans. Das, was nach Tokio kommt, entscheidet sie selbst oder ihr Körper. Erst einmal liegt ihr Fokus auf dem Einzelfinale und dann auf ihrem wohlverdienten Urlaub. Dort gibt es dann bestimmt auch etwas mehr als nur gewöhnliche Limo.