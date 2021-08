Aline Rotter-Focken und Frank Stäbler verbindet eine besondere Freundschaft. Sie sind tief gefallen und haben sich ihren Traum von einer olympischen Medaille erfüllt. In einer Sache sind sie sich aber nicht einig.

Es gab da diesen Kampf. "Legendär" sei er gewesen, sagt Ringer Frank Stäbler. "Aber wir sind uns nicht einig darüber, wer diesen Kampf gewonnen hat", sagt Ringerin Rotter-Focken. Die beiden Freunde duellierten sich im Urlaub am Strand. Aline Rotter-Focken, Freistil bis 76 Kilogramm, gegen Frank Stäbler, Griechisch-Römisch bis 67 Kilogramm. "Sie hat Selbstbewusstein mit Leichtsinn verwechselt", sagt Stäbler lachend. Rotter-Focken kontert: "Seine Frau hat mehr an mich geglaubt als an ihn." Wer diesen Kampf tatsächlich gewonnen hat, ist nicht überliefert. Stäbler wähnt sich bei SWR Sport BW selbstsicher als Sieger, Rotter-Focken nickt nur gönnerhaft, so als würde sie ihn nicht ganz ernst nehmen. Dieser Kampf ist eine der wenigen Dinge, in denen sich die beiden nicht ganz einig zu sein scheinen.

Beide sind gescheitert

Aline Rotter-Focken aus Triberg und Frank Stäbler aus Musberg verbindet eine besondere Freundschaft. Die beiden Ringer haben in den vergangenen Jahren ganz ähnliche Erfahrungen gemacht und sind dadurch mehr und mehr zusammengewachsen. 2012 in London hat Stäbler eine Medaille knapp verpasst, Rotter-Focken hat sich knapp nicht qualifiziert. Vier Jahre später in Rio konnte sich Stäbler auch wegen einer Fußverletzung seinen Traum von einer Medaille nicht erfüllen. Und auch Rotter-Focken, die als Medaillenkandidatin gehandelt worden war, schaffte es nicht aufs Podest. Sie hatte ihre Nerven nicht im Griff. Beide haben große Enttäuschungen erlebt und mussten in Tokio mit Druck umgehen. Beiden ist das gelungen.

Beide haben sich ihren Ängsten gestellt

Eine Woche vor den Olympischen Spielen haben sich die beiden gemeinsam einer großen Angst gestellt: der Höhe. Rotter-Focken und Stäbler haben jeweils mit einem lizenzierten Trainer einen Tandemsprung gemacht. Andere haben sie deshalb für verrückt erklärt.

Besonderes Geburtstagsgeschenk

"Ihr seid ja wahnsinnig, eine Woche vor Olympia", sei ihnen gesagt worden. Doch die beiden wollten sich gemeinsam überwinden, "in die Angst reingehen", wie der 32-Jährige beschreibt. Stäbler hat ihr den Sprung zum 30. Geburtstag geschenkt.

Beide haben sich ihren Traum erfüllt

Er war die perfekte Vorbereitung auf die Drucksituationen, mit denen die Ringer in Tokio umgehen mussten. Für beide stand schon vor den Spielen fest, dass es ihre letzten internationalen Kämpfe sein werden, also auch die letzten Chancen, olympische Medaillen zu erringen. Rotter-Focken hat Gold gewonnen. Stäbler hat ihren Kampf im deutschen Haus am Smartphone verfolgt. Als er selbst dran war im kleinen Finale, war Rotter-Focken in der Halle. Sie hat so laut geschrien, dass ihr danach die Stimme versagte.

Rotter-Focken und Stäbler: Die Krönung ihrer Karrieren

Kurz vor seinem Kampf hatte Stäbler Rotter-Focken in den Katakomben getroffen. Sie hat ihn nochmal an den gemeinsamen Fallschirmsprung erinnert und gesagt: "Spring einfach, wir sind gesprungen, spring wieder rein." Stäbler hat daraufhin Bronze gewonnen. Beide haben ihre Karrieren gekrönt.