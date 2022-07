München 1972: Eberhard Gienger und sein großer Traum

Die Olympischen Spiele 1972 waren geprägt von überschwänglicher Heiterkeit, sportlichen Höhepunkten und tödlichem Terror. SWR Sport erinnert 50 Jahre danach an sie in vier Folgen mit Teilnehmern aus dem Südwesten.

Der erst 21-Jährige Eberhard Gienger war der jüngste Turner im deutschen Team. Für den großgewachsenen, eleganten Sportler aus Künzelsau war die Teilnahme an Olympischen Spielen ein großer Traum - schon als kleiner Bub. "Ich war so begeistert von Olympia, dass ich mir ein eigenes Olympiaalbum hergestellt habe, aus Zeitungen ausgeschnitten, dann selber untertitelt", erinnert sich Gienger.

Giengers Wunsch: Noch einmal Olympia in Deutschland

Die Spiele 1972 in München waren für Gienger, Reck-Weltmeister und ehemaliger Bundestagsabgeordneter für Ludwigsburg, die ersten. Drei Jahre danach verhalf er seinem damaligen Konkurrenten Wolfgang Thüne zur Flucht aus der DDR in seinem Opel Manta. 25 Jahre lang hielten sie das Geheimnis für sich. Bis heute sind die beiden in Kontakt und treffen sich regelmäßig. Eberhard Gienger sieht München 72 als Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit und befürwortet eine erneute deutsche Bewerbung für die Olympischen Sommerspiele.