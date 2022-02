DOSB-Vize Miriam Welte: "Wir stehen hinter unseren Athleten!"

Sportschuhe, Trainingsjacke, Rucksack - Miriam Welte geht zum Check-In am Frankfurter Flughafen so, wie sie es jahrelang als Athletin machte. Doch diesmal reist sie als Vizepräsidentin des Deutschen Olympischen Sportbundes - zu Spielen, die heftig umstritten sind.

Miriam Weltes Karriere als Bahnsprinterin ist eine Erfolgsgeschichte: Die Pfälzerin gewann sechs WM-Titel und 21 Deutsche Meisterschaften. Doch der Erfolg für die sportliche Ewigkeit ist der bei Olympia: Goldmedaille 2012 im Teamsprint zusammen mit Kristina Vogel. Schon deshalb versteht sie auch als Funktionärin, dass die Sportler bei den umstrittenen Spielen in Peking starten und sie nicht boykottieren wollen. "Man trainiert manchmal, um nur einmal bei Olympischen Spielen dabei zu sein - und kann sich diesen Traum jetzt erfüllen", sagt sie im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens, wo ein Großteil der deutschen Olympia-Equipe gerade zum Flug LH 724 nach Peking eincheckt. "Deswegen glaube ich schon, dass sich die Athletinnen und Athleten wirklich freuen. Aber es wird mit Sicherheit ganz anders, als ich das normalerweise kenne."

Olympische Spiele 2022: Ab in die Blase

"Normalerweise" - das bedeutete für die Bahnsprinterin des 1. FC Kaiserslautern bei Olympia bislang: konzentrieren auf den Sport, hoffen auf Erfolg, keine Pandemie, keine diplomatischen Boykotts. Welte gibt auch unumwunden zu: "Ich habe heute Nacht doch nicht ganz so gut geschlafen. Das kenne ich von mir gar nicht. Normalerweise bin ich vor solchen Reisen nicht so aufgeregt." Dass kurz vor der Eröffnungsfeier in Peking immer mehr Corona-Fälle auch im olympischen Umfeld auftreten, macht sie nachdenklich: "Klar, die Fälle nehmen zu. Aber es sind eigentlich immer Fälle, die bei der Anreise positiv getestet werden. Und deswegen kann ich nur hoffen, dass wir alle, das komplette deutsche Team, aber auch die Athleten, die sich jetzt jahrelang vorbereitet haben, dort ankommen und nicht positiv, sondern negativ getestet werden." Und wenn man es in die olympische Blase in Peking geschafft habe, dann "ist man so sicher wie nirgendwo sonst auf der Welt!"

Athleten schützen und unterstützen

Miriam Welte verkündete vor anderthalb Jahren ihren Rücktritt vom aktiven Sport, ließ sich anschließend zur Vizepräsidentin Leistungssport im LSB Rheinland-Pfalz und jetzt auch zur DOSB-Vize wählen. "Weil ich dem Sport etwas zurückgeben möchte", wie sie formulierte. Doch dieser Sport wird nicht unbeschwert glänzen können, das weiß die 35-Jährige nur allzu gut. Die massiven Vorwürfe an China wegen systematischer Menschenrechtsverletzungen, Beschneidung der Pressefreiheit und willkürlicher Verhaftungen von Andersdenkenden stellen immer wieder die Sinnhaftigkeit dieser Olympischen Spiele in Frage. "Natürlich ist es ein sehr schwieriges Thema", sagt sie im Exklusiv-Interview mit SWR Sport, bekräftigt aber zugleich, dass Sportlern auch Kritik zustehe. "Man muss mit Sicherheit darüber nachdenken, was sage ich wirklich im Land, um da nicht mit irgendwelchen Konsequenzen leben zu müssen. Aber als DOSB stehen wir hinter all unseren Athleten und versuchen die, die sich äußern wollen, so gut wir können zu schützen und zu unterstützen!"

Miriam Welte erwartet ihr erstes Kind

Dass Miriam Welte trotz aller Olympia-Kontroversen einen ausgeglichenen und kämpferischen Eindruck hinterlässt, liegt zweifellos an ihrem ungebrochenen Ehrgeiz als Sportlerin. Aber auch an einem ganz besonderen privaten Umstand: die Pfälzerin, die mit dem Lauterer Fußball-Trainer Oli Schäfer zusammenlebt, erwartet im Mai ihr erstes Kind. Und trotz Schwangerschaft eine Reise nach China? "Ich hatte mir schon Gedanken darüber gemacht, ob das gut ist, zu fliegen", erzählt Welte. "Auf der anderen Seite: ich bin gesund, die Frauenärztin hat mich da auch unterstützt und hat gesagt, dass nichts dagegen spricht. Und deswegen fahre ich jetzt auch mit einem guten Gefühl nach Peking!" Miriam Welte lächelt. Und strahlt dabei eine innere Kraft aus, die in diesen unruhigen Zeiten wie ein weiterer Gold-Gewinn erscheint.