Der Deutsche Olympische Sportbund hat weitere 169 Tickets für die Sommerspiele in Tokio vergeben. Mit dabei sind auch zahlreiche Sportlerinnen und Sportler aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Somit umfasst das deutsche Olympia-Team bereits 330 Sportlerinnen und Sportler, teilte der DOSB am Mittwoch mit. "Vor allem durch die Nominierung der vier großen Mannschaften nimmt Team Deutschland für Tokio nach der vierten Runde erkennbar Form an", sagte Chef de Mission Dirk Schimmelpfennig.

Ravensburgerin Anna-Maria Wagner führt Judo-Bund an

Die frischgebackene Weltmeisterin Anna-Maria Wagner zeigt sich stolz über ihre Nominierung: "Ich bin überglücklich, dass ich das Team Deutschland in Tokio unterstützen darf, und freue mich sehr, dass ich nach drei langen Jahren der Vorbereitung das Olympiaticket in der Hand habe", sagte Wagner, die Mitte Juni bei der WM in Budapest Gold in der Klasse bis 78 kg gewonnen hatte, nach der endgültigen Nominierungsbestätigung am Mittwoch.

Reiterin Dorothee Schneider nach Unfall dabei

Bei den erfolgreichen Reitern ist der dreimalige Gold-Gewinner in der Vielseitigkeit, Michael Jung, aus Horb-Altheim dabei. Ebenso nominiert ist Reiterin Dorothee Schneider. Sie hatte noch vor wenigen Monaten einen Unfall gehabt, bei dem ihre Stute starb und sie sich einen Schlüsselbeinbruch zugezogen hat.

Das Olympia-Ticket erhielt unter anderem auch der dreimalige Ringer-Weltmeister Frank Stäbler aus Musberg, die Tennisspielerin Laura Siegemund aus Filderstadt, die Radprofis Emanuel Buchmann (Ravensburg) und Simon Geschke (Freiburg) sowie die Turnerinnen Elisabeth Seitz und Kim Bui (beide MTV Stuttgart).

Weitere Nominierungen am Wochenende

Bei der vierten Nominierungsrunde gab es keine Überraschungen. Komplettiert wird das Aufgebot bei der letzten Nominierungsrunde am Freitag und Samstag. Dabei wird es vor allem um die Leichtathleten und einige Einzelfallentscheidungen in anderen Sportarten gehen. Am kommenden Montag ist Meldeschluss beim Internationalen Olympischen Komitee. Dann will auch der Deutsche Fußball-Bund sein 22-köpfiges Aufgebot für das Männer-Turnier konkret benennen. Die Auswahl erfolgt aus einem Pool von 54 Spielern.