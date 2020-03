Die Olympischen Spiele von Tokio werden wegen der Corona-Krise ins Jahr 2021 verlegt. Nicht nur die Athleten aus dem Südwesten sind begeistert. Die Stimmen zur Olympiaverlegung.

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben das Internationale Olympische Komitee (IOC) und die japanischen Organisatoren zur Verlegung der ursprünglich vom 24. Juli bis 9. August geplanten Spiele ins Jahr 2021 gezwungen. Auch die Paralympischen Spiele, geplant vom 25. August bis 6. September, sollen im kommenden Jahr stattfinden.

Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul hat die Verschiebung der Olympischen Spiele als richtig bezeichnet. "Ich persönlich finde es gut, weil es jetzt eben wichtiger ist, jetzt die Gesundheit aller in den Vordergrund zu stellen und ich glaube, da muss sich der Sport hinten anstellen. Ich hoffe auch, dass wir 2021 dann die olympischen Spiele bekommen, die die Sportler und auch die Zuschauer verdienen und ich freue mich dann auf ein großes Sportfest."

Sein Zehnkampf-Kollege Kai Kazmirek hat die Verschiebung ebenfalls sehr positiv aufgenommen. "Ich persönlich bin sehr erleichtert darüber. Wir hatten in der Vergangenheit große Probleme in unseren Trainingsstätten und bei den Trainingsmöglichkeiten. Ich glaube viele von uns Athleten mussten auf der Straße trainieren, im Homegym oder im Wald, um sich überhaupt auf die Olympischen Spiele beziehungsweise auf die Qualifikations-Möglichkeiten vorbereiten zu können", sagte er SWR Sport. Entsprechend sei er sehr froh, dass er nun mehr Zeit habe sich auf all das vorzubereiten.

Marcel Nguyen, Weltklasseturner aus Stuttgart findet die Entscheidung die Olympischen Spiele zu verschieben ebenfalls "absolut richtig." Es gibt momentan wichtigere Sachen auf der Welt und ich freue mich, wenn dann wieder Normalität einkehrt irgendwann und ich mich wieder meinem Sport widmen kann", so Nguyen gegenüber SWR Sport.

Auch Speerwerfer Julian Weber begrüßt die Entscheidung: "Ich denke, dass ist die richtige Entscheidung, dass Olympia auf 2021 verschoben wurde, da die Gesundheit an oberster Stelle steht", so Weber gegenüber SWR Sport. Zurzeit seien auch die Trainingsmöglichkeiten sehr begrenzt, da er sich in Selbstquarantäne befindet. Ein weiterer Punkt seien zudem auch die in manchen Ländern ausgesetzten Dopingkontrollen gewesen, die für unfaire Spiele in diesem Jahr gesorgt hätten.

Paralympics-Star Niko Kappel hat die Verschiebung auch der Paralympics in Tokio auf das Jahr 2021 sehr positiv aufgenommen. "Wenn man die Entscheidung liest und hört denkt man sich natürlich erst mal: Puh krass, die haben tatsächlich den Start der Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben. Aber es ist die absolut richtige Entscheidung in der heutigen Zeit. Olympia und Paralympics macht man nicht einfach so, das ist ein ganz besonderes Sportereignis", so Kappel gegenüber SWR Sport. Deswegen sei eine Verschiebung die richtige Entscheidung. Außerdem hofft Kappel, dass "die Athleten die Möglichkeit haben, sich trotzdem auf nächstes Jahr vorzubereiten und dann können wir hoffentlich nächstes Jahr in Japan tolle Spiele feiern und dem gerecht werden, was es eigentlich sein soll und zwar ein Sportfest."

Auch Mathias Mester schließt sich der Freude über die Verlegung der Spiele an: "Meiner Meinung nach genau die richtige Entscheidung. Denn jetzt sollte die Gesundheit an erster Stelle stehen. Für uns Sportler, für Ihre Familien und für jeden anderen auch. Ich denke nächstes Jahr können wir dann wieder mit tollen Spielen rechnen, mit vollen Stadien und mit fairen Spielen.