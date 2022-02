Peking 2022 - Die Spiele sind politisch aufgeladen

Kann man Olympische Spiele an China vergeben? Ein Land, das international wegen seiner Menschenrechtsverletzungen kritisiert und bei der Eröffnungsfeier diplomatisch boykottiert wird. Ein Land, das für Deutschland Wirtschaftspartner Nummer eins ist. Die Antwort liegt in einer Olympischen Utopie, meint SWR Sportredakteur Holger Kühner.

Soll Deutschland sich an den Olympischen Spielen beteiligen? Eine Frage, die Sport und Politik schon lange beschäftigt. Willibald Gebhardt hat dazu einen Mahnruf verfasst. 1896. Als Mitglied im Internationalen Komitee musste Gebhardt Werbung für die ersten Spiele in Athen machen, die vor allem den konservativen Turnern zu wenig deutsch waren. Gebhardt, selbst kein Sportler, stand dem Fechtsport nahe, war Wissenschaftler, Erfinder einiger Apparate des Lichtheilverfahrens. Seine Bemühungen, Olympische Spiele schon 1904, 1908 oder 1912 nach Berlin zu bringen, scheiterten. Die für 1916 an Berlin vergebenen Spiele fanden wegen des Ersten Weltkrieges nicht statt.

Alle Gastgeber nutzen die Spiele

Olympische Spiele und Politik sind nicht voneinander zu trennen. Auch heute nicht. Olympiateilnehmer sind Botschafterinnen und Botschafter ihres Landes, laufen hinter ihrer Nationalflagge ins Stadion ein, Olympisches Gold wird mit dem Abspielen der Nationalhymne geehrt. Und natürlich nutzt auch jedes Gastgeberland die Olympischen Spiele als Schaufenster, als Plattform, um sich modern, zukunftsfähig und weltoffen zu präsentieren. Die Lücke zwischen Promotion und Propaganda ist dabei schmal. Unvergessen die Olympischen Spiele 1936 in Berlin, die Nazi-Spiele, politisch missbraucht. Für die Dauer der Spiele wurden die Nazi-Schergen gezwungen, freundlich zu sein. Die Unterdrückten schöpften Hoffnung, doch kaum waren die Spiele weg, wurde alles noch schlimmer.

Eine Frage, so alt wie die Spiele - soll sich Deutschland beteiligen? Der Mahnruf vom deutschen IOC-Mitglied Willibald Gebhardt aus dem Jahr 1896 SWR

Peking 2022. Am Freitag beginnen dort und in weit entfernten Regionen die Olympischen Winterspiele. Noch weiter entfernt, ganz im Westen, liegt die Region Xinjiang, wo die Menschenrechte vor allem der Uiguren schwer verletzt werden. Eingesperrt in mehreren hundert Straflagern, Umerziehungslagern, wie China sagt. Eröffnet werden die Olympischen Spiele in Peking von dem Mann, der die Uiguren verachtet, der ihnen die menschliche Würde nimmt, der Menschen in Tibet und Hongkong Rechte nimmt, die für uns selbstverständlich sind: Staatspräsident Xi Jinping. Das macht diese Eröffnungsfeier unerträglich.

Olympische Utopie - eine Sportlerin eröffnet die Spiele

Wie immer gibt das IOC dem Staatsoberhaupt die Bühne, die Spiele zu eröffnen – vor einem Milliardenpublikum. Dieser Moment wirkt wie ein Magnet – anziehend oder abstoßend. Bei den Spielen in Peking genauso wie 2014 in Sotchi, als Wladimir Putin die Winterspiele eröffnete. Oder 2012 in London, als Queen Elisabeth - scheinbar - mit James Bond am Fallschirm im Stadion landete und nach dem Kameraschwenk live und leibhaftig auf der Ehrentribüne stand. Tolle Idee. Anziehend die eine, abstoßend der andere. Mal ehrlich. Warum darf eine Sportlerin nicht diesen einen Satz sagen? "Ich erkläre die Olympischen Spiele für eröffnet." Ich finde, man kann könnte Staatsoberhäuptern eine Redezeit einräumen, aber diese kleine Eröffnungsformel gehört den Athleten. Damit wäre die Eröffnungsfeier auch politisch entladen. Zugegeben: eine kleine Olympische Utopie. An der politischen und gesellschaftlichen Situation würde das nichts ändern. Aber dennoch: Diplomatische Boykotte wie die der USA wären überflüssig. Die deutsche Politik zögert noch – China ist Deutschlands wichtigster Wirtschaftspartner.

Olympische Spiele 2022 in Peking, weil München nicht wollte

Und noch was: Am 10. Februar wird Eishockey gespielt. USA gegen China. Da könnten sich US-Präsident Joe Biden und Chinas Xi Jinping doch treffen, ganz diplomatisch. Wetten, dass sich die chinesischen und amerikanischen Spieler anschließend abklatschen? Mit ihren Hockeyschlägern. Kanzler Olaf Scholz könnte auch dazu kommen. Deutschland spielt in derselben Vorrundengruppe wie China und die USA. Man hätte sich dafür auch in München treffen können, wenn die bayerische Landeshauptstadt die Bewerbung für diese Winterspiele 2022 nicht zurückgezogen hätte. Das sportbegeisterte Deutschland hätte das gut gemacht, bestimmt auch anders. Ökologisch, zukunftsorientiert, nachhaltig. Spiele, die lange wirken. Solche wie die Sommerspiele in München vor 50 Jahren. Mitten im kalten Krieg 1972, und in den Jahren davor hat Deutschland wenig gemeckert, sondern gemacht.