Derzeit hätten in Tokio die Paralympics stattgefunden. Mit dabei gewesen wäre auch Kugelstoßer Niko Kappel aus Welzheim. Der 1,40 Meter große Athlet galt als klarer Medaillenkandidat. Corona hat die Träume des 25-Jährigen erst einmal verschoben.

Niko Kappel hat sich ein Jahr lang gequält für das große Ziel. Die Belohnung dafür hätte er sich am Montag, an seinem geplanten Wettkampftag in Tokio, wahrscheinlich abgeholt. Paralympisches Gold im Kugelstoßen wäre möglich gewesen. Doch Corona machte alles zunichte. Niko Kappel hat aber vollstes Verständnis für die Verlegung der Spiele.

"Wir haben das gleich angenommen, sobald es herauskam, dass die Paralympics und die Olympischen Spiele verschoben werden. Wir haben das angenommen und gesagt: Ok, wir planen die Saison trotzdem durch, nehmen das mit und nächstes Jahr ist Tokio. Und genauso trainieren wir", sagt der 25-Jährige. Zudem sei es seiner Ansicht nach "absolut fehl am Platz, im Moment so ein Zusammentreffen der Welt in so großem Stil" durchzuführen. Die Verschiebung sei deshalb "absolut verständlich".

Niko Kappel war in dieser Saison in Topform. Trotz eingeschränkten Trainingsmöglichkeiten aufgrund der Corona-Pandemie stellte der Welzheimer Anfang Juli einen neuen Weltrekord. 14,30 Meter. "Das war jetzt nicht der perfekte Stoß. Aber das ist auch gut zu wissen, weil dann müsste ich eigentlich aufhören, wenn es nicht besser geht", sagt Kappel. Ans Aufhören denkt der Paralympicssieger von 2016 noch lange nicht. Das große Ziel, in Tokio erneut Gold zu holen hat, sich nur um ein Jahr verschoben.