Moderator Antwerpes kurz vor Olympia Corona-positiv: "Es ist bitter"

SWR-Moderator Michael Antwerpes ist positiv auf das Coronavirus getestet worden und kann deshalb nicht für die Sportschau zu den Olympischen Winterspielen nach Peking fliegen.

Der Moderator informierte am Donnerstagabend über seinen positiven Befund . Antwerpes war an einer gemeinsamen Außenposition von ARD und ZDF im Internationalen Broadcastcenter (IBC) in den Bergen als Hauptmoderator für die Sportschau vorgesehen.

"Es ist bitter, so knapp vor den Spielen ausgebremst zu werden. Alles war vorbereitet, zwei Koffer gepackt", sagte Antwerpes. "Aber am Ende muss man auch den Vorteil sehen: lieber vor dem Abflug positiv getestet als nach der Landung!"

Zuvor bereits Wagner, Seppelt und Lufen positiv getestet

Antwerpes ist nach Claus Lufen, Hajo Seppelt und Lea Wagner bereits das vierte Mitglied aus dem ARD-Team, das von Corona betroffen ist. Die 27-jährige SWR-Moderatorin Lea Wagner wurde ebenfalls vor ihrer Abreise nach China positiv auf das Coronavirus getestet und reiste deshalb nicht nach Peking.

ARD-Reporter Lufen war bei seiner Ankunft in der chinesischen Hauptstadt am vergangenen Freitag positiv getestet worden. Er befinde sich derzeit im Quarantänehotel, teilte die ARD mit. Doping-Experte Seppelt ist zwar von seiner Infektion wieder genesen. Dennoch wird der Investigativjournalist vom kommenden Eröffnungswochenende an zunächst vom NBC der ARD und des ZDF in Mainz aus arbeiten und sich um sportpolitische Themen und Hintergründe kümmern.