Jacqueline Lölling bleibt im Skeleton ohne Olympia-Medaille

Dank einer "Wild Card" durfte Jacqueline Lölling (27) aus Brachbach/Westerwald am olympischen Skeleton-Wettbewerb teilnehmen. Sie landete auf Platz acht und freute sich mit einer Teamkollegin, die Olympiasiegerin wurde.

Jacqueline Lölling hat bei ihrer zweiten Olympiateilnahme im Skeleton Platz acht belegt. Nach den ersten beiden Läufen am Freitag hatte Lölling noch auf Platz fünf gelegen, nach den beiden entscheidenden Läufen rutschte sie noch drei Ränge zurück und wurde Achte. Vor vier Jahren, bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (Südkorea) hatte Lölling die Silbermedaille gewonnen.



Skeleton-Olympiasiegerin in Peking wurde mit Hannah Neise eine andere Deutsche. Die 21-Jährige aus Winterberg sorgte am Samstag für das insgesamt achte deutsche Gold bei den Winterspielen. Lölling freute sich für ihre Teamkollegin: "Sie hatte überhaupt keinen Druck und hat ihr Ding durchgezogen. Mein größter Respekt vor dem, was sie hier die letzten beiden Tage gemacht hat", sagte sie.

Olympia-Teilnahme bereits ein Erfolg

Lölling war im National Sliding Center von Yanqing noch gar nicht von ihrem Schlitten gestiegen, da applaudierten schon Familie und Freunde in ihrer Heimat Brachbach, die mitgefiebert hatten. Nach einer durchwachsenen Weltcup-Saison war allein die Teilnahme in Peking schon ein Erfolg. Bereits am Montag will Lölling wieder nach Deutschland zurückfliegen.