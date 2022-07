Kornelia Grummt-Ender: Die jüngste deutsche Olympia-Teilnehmerin

Die Olympischen Spiele 1972 waren geprägt von überschwänglicher Heiterkeit, sportlichen Höhepunkten und tödlichem Terror. SWR Sport erinnert 50 Jahre danach an sie in vier Folgen mit Teilnehmern aus dem Südwesten.

Die ehemalige DDR-Schwimmerin Kornelia Grummt-Ender (geboren als Kornelia Ender) lebt und arbeitet seit der Wende 1989 in Rheinland-Pfalz, hatte damals eine dramatische Flucht hinter sich und landete in Mainz. 1972 war sie mit 13 Jahren die jüngste deutsche Olympia-Teilnehmerin und hält diesen Rekord bis heute. In München gewann sie viermal Silber. "Das ist schon sensationell", sagt sie heute. Vier Jahre später bei den Spielen in Montreal holte sie viermal Gold.

Kritische Fragen zum Thema Doping

Später musste sie kritische Fragen zum Thema Doping beantworten. "In jedem Interview habe ich betont, dass ich der Meinung bin, dass ich nichts genommen habe. Ob mir was gegeben wurde, weiß ich nicht", sagt Ender-Grummt. 1976 beendete sie ihre Karriere.