per Mail teilen

Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat bestätigt, dass Ex-Turnerin Kim Bui im kommenden Jahr für die Athletenkommission kandidiert. Zuspruch kommt von vielen Seiten.

Die deutsche Ex-Turnerin Kim Bui wird für die IOC Athletenkommission kandidieren. Das hat die Exekutive des Internationalen Olympische Komitees auf einer Sitzung am Mittwoch bekannt gegeben. "Ich freue mich über die nun offizielle Bekanntgabe der Kandidatur durch das IOC und hoffe, bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris möglichst viele Athletinnen und Athleten davon überzeugen zu können, dass ich mich tatkräftig für ihre Interessen innerhalb des IOC einsetzen werde", wird Kim Bui in einer Pressemitteilung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) zitiert.

DOSB setzt Hoffnungen in Kandidatur

Die Wahlen finden im kommenden Sommer, während den Spielen in Paris statt. Die IOC-Athletenkommission besteht aktuell aus 23 Mitgliedern, zwölf davon werden durch die teilnehmenden Athletinnen und Athleten an Olympischen Spielen gewählt. Im Sommer 2024 werden vier Positionen neu besetzt.

Insgesamt sind 32 Bewerbungen beim IOC eingereicht worden. Der DOSB hofft, dass es Kim Bui gelingt, ins Gremium aufgenommen zu werden. "Wir drücken Kim Bui alle Daumen, dass sie sich im kommenden Jahr wird durchsetzen können", sagte DOSB-Präsident Thomas Weikert. Das starke Bewerberfeld für diese Wahl zeige, dass die Vertretung von Athleteninteressen ein großes Anliegen der Sportlerinnen und Sportler und der jeweiligen Nationalen Olympischen Komitees sei.

Zuspruch von IOC-Präsident Bach

Die Bewerbung der 34-Jährigen erhielt noch vor ihrer offiziellen Bekanntgabe am Mittwoch Zuspruch aus den höchsten Kreisen des IOC. Präsident Thomas Bach wünschte Bui beim "Stuttgarter Sportgespräch" Anfang November viel Erfolg für ihre Kandidatur. Außerdem hob er die Relevanz der Athletenkommission hervor. Während seiner Amtszeit hätte es noch keinen Vorschlag der Kommission gegeben, den die IOC-Executive abgelehnt hätte. Die "Chancen zum Einfluss" seien mit einem Platz in der Kommission also groß.

Die IOC-Athletenkommission ist das Bindeglied zwischen den Sportlerinnen und Sportlern und dem IOC. Laut DOSB beinhalten die Aufgaben der Kommission unter anderem die Vertretung der Athletinnen und Athleten bei Entscheidungsprozessen des IOC. Auch ist sie für die Unterstützung bei deren Laufbahn innerhalb und außerhalb des Sports zuständig.

Kim Bui schon während ihrer Karriere engagiert

Kim Bui, die in der Bundesliga für den MTV Stuttgart turnte, hatte im Jahr 2022 ihre Karriere nach der EM beendet. In ihrer aktiven Zeit nahm sie an drei Olympischen Spielen und acht Weltmeisterschaften teil. Auch als Vertreterin von Sportlerinteressen hat sie Erfahrung. 13 Jahre lang engagierte sich Bui als Athletensprecherin im Deutschen Turner-Bund. Die 34-Jährige macht sich seit dem Ende ihrer Karriere für die Aufklärung über Essstörungen stark und hatte publik gemacht, während ihrer Laufbahn selbst betroffen gewesen zu sein.