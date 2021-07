Zehnkämpfer Niklas Kaul, Weitspringerin Malaika Mihambo und Speerwerfer Johannes Vetter sind die größten Trümpfe des DLV-Teams für die Spiele in Tokio.

Alle drei starten mir großen Ambitionen in das Olympia-Abenteuer und peilen eine Medaille an. Vor allem der Offenburger Vetter ist klarer Favorit, ist er doch derzeit der weltweit überragend Speerwerfer. Zuletzt knackte er im sechsten Wettkampf in Folge die 90-Meter-Marke.

Auch Weltmeisterin Mihambo von der LG Kurpfalz kommt immer besser in Fahrt. Zuletzt sicherte sich die 27-Jährige beim Diamond-League-Meeting in Oslo den Sieg, verpasste aber erneut knapp einen Sprung über sieben Meter.

Der Mainzer Kaul, bislang jüngster Zehnkampf-Weltmeister, lieferte bei seinem letzten Wettkampf in Ratingen eine durchwachsene Vorstellung ab. Nach einem schwachen ersten Tag steigerte sich am Sonntag, bevor er nach acht Disziplinen wie geplant den Wettkampf abbrach. Der 23-Jährige will die Belastung vor den Spielen in Tokio bestmöglich steuern.

Storl fehlt, Harting nur Ersatz

Andere große Namen der deutschen Leichtatheletik fehlen im Aufgebot des Deutschen Leichtathletik-Verbands. Ohne den zweifachen Kugelstoß-Weltmeister David Storl fliegen die deutschen Leichtathleten nach Tokio, Diskus-Olympiasieger Christoph Harting und Sprinterin Gina Lückenkemper sind nur Ersatz.

Knapp drei Wochen vor der Eröffnungsfeier der Spiele (23. Juli bis 08. August) umfasst das Team Deutschland nun 438 Sportler.