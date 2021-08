Den WM-Titel hat Anna-Maria Wagner schon in der Tasche. Aber für die Judoka aus Ravensburg war das nur ein Schritt auf dem Weg zu ihrem Olympia-Traum.

Nach dem Finale lag Anna-Maria Wagner die Judo-Welt zu Füßen. Denn Mitte Juni legte die 25-Jährige ihre französische Konkurrentin Madeleine Malonga aufs Kreuz und krönte sich selbst zur Judo-Weltmeisterin in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm. Es war der erste WM-Titel im Halbschwergewicht seit 28 Jahren. Doch die Welt ist Anna-Maria Wagner nicht genug. Die Judoka aus Ravensburg will Olympia-Gold.

"Natürlich ist es eine WM, und eine WM-Medaille ist super. Aber für mich ist es trotzdem eher ein kleines Vorbereitungsturnier."

Anna-Maria Wagner will die Olympia-Rakete zünden

Die Studentin des Hotel- und Tourismusmanagements ("Am liebsten möchte ich wieder zurück in die Heimat und dort in unser Familienhotel einsteigen.") hat sich Stück für Stück an ihren Olympia-Traum herangekämpft. Sie war 2017 U23-Europameisterin geworden, holte ein Jahr später EM-Bronze bei den "Großen" - doch der wirkliche Durchbruch kam erst 2021. Bei drei großen Turnieren trat Wagner an, gewann jedesmal - bei den Grand Slams in Tel Aviv und Kasan und der WM in Budapest. Bundestrainer Claudiu Pusa sagt: "Wenn sie hungrig und durstig auf die Matte geht, kann sie weit wie eine Rakete fliegen."

Am Donnerstag (29. Juli) wird sich zeigen, wie weit die Rakete fliegen kann. Um 4:00 Uhr morgens (MESZ) treten die Judoka bis 78 Kilogramm an die Matte. In der ersten Runde hat Wagner ein Freilos und kann sich den Kampf zwischen Karen León aus Venezuela und Patricia Sampaio aus Portugal anschauen. Denn die Siegerin dieses Kampfes ist Wagners Gegnerin im Achtelfinale.

Neuauflage des WM-Finales?

Im Finale der Judo-WM 2021 in Budapest hat Anna-Maria Wagner die Französin Madeleine Malonga besiegt. Imago imago images/AFLOSPORT

Im Finale (11:38 Uhr, MESZ) könnte erneut die entthronte Konkurrentin Madeleine Malonga warten. Die Niederlage im WM-Finale hat ganz schön an an der Französin genagt: "Das hat hart in mir gearbeitet", sagte die erstmals seit vier Jahren ernsthaft in ihrer Gewichtsklasse herausgeforderte Kämpferin. Die Französin will Anna-Maria Wagners Olympia-Sieg mit allen Mitteln verhindern. Doch die Judoka aus Ravensburg hat die Goldmedaille fest im Visier. Denn die Welt ist nicht genug.