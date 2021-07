Speerwerfer Johannes Vetter von der LG Offenburg hat den letzten Olympia-Test im sächsischen Thum gewonnen. Mit seiner Siegesweite von 86,48 Metern war Vetter allerdings nicht zufrieden.

"Schwierig, schwierig", antwortete Vetter am MDR-Mikrofon auf die Frage, wie er den Wettkampf einschätze. Nicht ganz so schwierig wie vor Kurzem bei den Diamond-League-Meetings im britischen Gateshead, aber dennoch sei auch im sächsischen Thum der Bodenbelag das Problem gewesen. "Das ist, wie wenn man auf der Autobahn auf Aquaplaning fährt und abbremsen muss", versuchte er seinen Unmut zu erklären. In Thum war zu Saisonbeginn ein neuer Belag installiert worden, der der Technik von Vetter nicht entgegenkommt. Der rutschige Belag erschwere den Anlauf, dadurch seien seine Würfe fünf bis zehn Meter kürzer. "Die Energie darf halt nicht in den Boden verschwinden, wenn das durch das Rutschen passiert, fehlt halt die Power", sagte der Weltmeister von 2017. Der Lette Rolands Strohbinders belegte Rang zwei mit 77,19 Meter vor Bernhard Seifert (Potsdam/73,16).

Vetter reist dennoch optimistisch nach Tokio

In sieben Wettkämpfen in diesem Jahr hat Vetter die Marke von 90 Metern geknackt. In den letzten beiden vor den Olympischen Spielen ist ihm das nicht gelungen. Dennoch ist Vetter zuversichtlich, was die Spiele angeht. "Das Gefühl ist nicht schlecht, der Punch ist da. Ich weiß ja, wo die eigentlich hinfliegen würden." In Tokio liegt Mondo-Belag, der weniger rutschig ist. Darauf hat Vetter seine besten Weiten geworfen.