Die Post von IOC Präsident Thomas Bach an Vorstand und Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes hat mächtig Staub aufgewirbelt. Bach empfiehlt sogar, gegebenenfalls Konsequenzen zu ziehen. Nun haben die Landessportbünde reagiert.

Anfang der Woche hatte Bach in seiner Funktion als Ehrenpräsident des DOSB in einem Brief, der dem SWR vorliegt, geschrieben: "In diesen Tagen, in denen sich die Gründung des DOSB zum 15. Mal jährt, bin ich in großer Sorge um seine Glaubwürdigkeit und damit auch Funktionsfähigkeit". In einem anonymen Brief im Namen von Mitarbeitern des DOSB waren vor allem Präsident Alfons Hörmann eine Reihe von Verfehlungen vorgeworfen worden. Es herrsche im DOSB eine "Kultur der Angst", heißt es in dem Schreiben. Die Ethikkommission prüft die Vorwürfe.

Von Rückhalt für Hörmann bis Rücktrittsforderungen

In den Landessportbünden gibt es nach Angaben von Sprecherin Elvira Menzer-Haasis "eine Bandbreite an Standpunkten" zur Beurteilung der Vorwürfe gegen die Führung des Deutschen Olympischen Sportbundes um Präsident Alfons Hörmann. "Diese gehen von Rücktrittsforderungen bis hin zur umfassenden Unterstützung des DOSB-Präsidenten", sagte die Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg am Donnerstag dem SWR. "Es besteht innerhalb der Konferenz Einigkeit darin, dass die öffentlichen Vorwürfe gegenüber der DOSB-Führung umfassend und transparent aufgeklärt werden müssen."

Athleten wieder in den Mittelpunkt

Menzer-Haasis befürchtet, dass der Krach im DOSB dem Ansehen des organisierten Sports in Deutschland schadet und in der Vorbereitung auf die Tokio-Spiele störend wirken könnte. "Leider hat sich die öffentliche Wahrnehmung durch diesen Vorgang verändert. Die sportliche Leistung der Athleten sollte aus meiner Sicht wieder in den Mittelpunkt rücken", betonte die LSV-Präsidentin. Dass IOC-Chef Thomas Bach in seiner Eigenschaft als Ehrenpräsident des DOSB in einem Schreiben an die Führung des Dachverbandes ebenfalls Aufklärung und gegebenenfalls Konsequenzen gefordert hat, hält sie für legitim: "Als Ehrenpräsident des DOSB hat Herr Bach natürlich ein Recht, sich zu aktuellen Themen im DOSB zu äußern."