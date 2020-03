Nach der Bekanntgabe der Verschiebung der Olympischen Spiele auf 2021, äußerte IOC-Präsident Thomas Bach in einem ARD-Interview Kritik am DOSB. Nun äußern sich DOSB-Präsident Alfons Hörmann und Athletensprecher und Fechter Max Hartung.

DOSB-Chef Hörmann reagiert gelassen auf Bach-Kritik

Unruhe im deutschen Spitzensport – kaum sind die Olympischen Spiele in Tokio ins kommende Jahr verlegt, mahnt IOC-Präsident Thomas Bach, er sei überrascht gewesen über die Reaktionen aus Deutschland. Anfang der Woche hatte DOSB-Präsident Alfons Hörmann eine Verlegung der Olympischen Spiele gefordert – vor der IOC-Entscheidung.

Am Samstag bereits hatte Athletensprecher und Fechter Max Hartung seinen Verzicht auf die Teilnahme angekündigt – ebenfalls vor der IOC Entscheidung. Bach war "not amused", hatte er doch alle Nationalen Olympischen Komitees (für Deutschland ist das der DOSB) und die Athletenvertreter aller NOKs in Telefonkonferenzen zusammengebracht. Der DOSB habe keine Frage gestellt, und der deutsche Athletenvertreter (Max Hartung) habe nur nach der Qualifikation für den Marathon gefragt.

Dauer 1:12 min Thomas Bach: "Von der einen oder anderen Reaktion war ich überrascht" Thomas Gespräch im Gespräch mit der ARD nach der Bekanntgabe der Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio. Er übt außerdem Kritik am DOSB und den Athletenvertretern.

Aus Tokio 2020 wird Tokio 202One

Alfons Hörmann reagierte gelassen und sagte SWR Sport, man müsse berücksichtigen, dass sich die Ereignisse in den vergangenen Tagen überschlagen hätten, und dass sich in dieser dynamisch und turbulenten Zeit die gesamte Welt und damit auch die Stimmungslage verändere. Einen Konflikt zwischen dem DOSB - der intensiv an einer Olympia-Bewerbung für 2032 in der Rhein-Ruhr-Region arbeitet - und dem IOC sieht Hörmann nicht. Von der Dynamik der Entscheidung war der DOSB-Chef dann doch überrascht. Am Wochenende hatte das IOC noch angekündigt, man werde innerhalb von vier Wochen entscheiden, zwei Tage später waren die Spiele schon verlegt.

Dauer 9:28 min Alfons Hörmann im Gespräch mit SWR Sport zur IOC Kritik Alfons Hörmann im Gespräch mit SWR Sport zur IOC Kritik

Athletensprecher Max Hartung, der an der Zeppelin Universität in Friedrichshafen studierte und für den TSV Dormagen startet, kann nun theoretisch wieder an den Spielen teilnehmen, nächstes Jahr an "Tokio 202One". Allerdings dürfe es, sagt Hartung, so nicht weitergehen im internationalen Sport und auch nicht im IOC. Die Telefonkonferenz mit mehr als 200 Athleten sei eine gute Plattform gewesen, allerdings ohne wirklichen Informationsgewinn. Er habe seine Frage nach dem Marathon am Schluss auch deshalb gestellt, weil die Fragen nach möglichen Szenarien für die Spiele in Tokio schon vorher nicht wirklich beantwortet worden seien: "Es wurden dann nur noch Fragen gestellt, auf die man sich Antworten erhofft hat".

Kaum Einfluss auf die Haltung der IOC-Athletenkommission

Hartung ist Fechter, für den sportlichen Erfolg muss er attackieren. Der Athletenvertreter in Hartung klingt fordernd aber nicht aggressiv. Die Stimme der Athleten sollte noch stärker gehört werden, sagt der 30-Jährige. Zwar gibt es im IOC eine Athletenkommission, die Mitglieder werden allerdings für acht Jahre gewählt, "danach gibt es kaum noch Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen", so Hartung. Wenn sich die IOC-Kommission auf den einen oder anderen Kurs festgelegt hätte, "haben wir als deutsche Athletenvertretung eigentlich keine Chance mehr, da maßgeblich was daran zu machen." Die Vorsitzende der IOC-Athletenkommission Kirsty Coventry, ehemalige Schwimmerin, ist Sportministerin in Zimbabwe. Der Franzose Tony Estanguet ist Mitglied der Athletenvertretung, aber auch Präsident im Organisationskomitee für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Noch Fragen?

Dauer 7:15 min Max Hartung fordert Reformen vom IOC Max Hartung fordert Reformen vom IOC

IOC soll alle Verträge und Geldflüsse offen legen

Vorschlag Max Hartung: Damit man sich aber als Athlet auf eine Diskussion um die Verlegung von Olympischen Spielen vorbereiten könne, müsste das IOC seine Verträge und seine Geldflüsse transparent machen – nur so sei eine faire Diskussion möglich. Tatsächlich stellt sich die Frage, wie Athleten mitdiskutieren sollen, wenn sie gar nicht wissen, ob ihre Argumente realistisch sind.

Viele Probleme, sagt Max Hartung, würden in der Struktur des internationalen Weltsports liegen, "wo nicht nur die Stimme der Athleten fehlt, sondern auch grundlegende Mechanismen dazu führen, dass man die vielen Skandale der letzten Jahre nicht analysiert hat und auch die Struktur des Weltsports im Ganzen nicht infrage gestellt hat".

Ein Teil des Problems sei auch die Struktur des Internationalen Olympischen Komitees, dessen Mitglieder ehrenamtlich tätig seien. Das IOC setzt Milliarden um. Die begehrten Plätze im Internationalen Olympischen Komitee werden streng gehütet und nach einem vorgegebenen Schlüssel verteilt. Von den aktuell 100 Mitgliedern (max. 115) sind 13 mit Athleten besetzt (max. 15), 62 Mitglieder kommen aus nationalen Olympischen Komitees (max. 75), 12 von Sportverbänden wie der FIFA (max.15) und schließlich 62 persönliche Mitglieder (max. 75), die von einer Kommission vorgeschlagen werden, die Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Anne aus Großbritannien leitet.

Jetzt ergibt sich die Chance zur Reform

In der aktuellen Krise liegt aber auch die Chance zur Reform. Max Hartung würde sich freuen, wenn sich eine Trendwende ergebe und sich sein Eindruck von dieser Organisation (IOC, Anm. d. Red) wieder zum Positiven korrigiere. Nur an der Person Thomas Bach will Hartung das nicht festmachen. Das System habe sich über Jahrzehnte entwickelt, "da hängen viele Interessen dran, die das stabilisieren." Jetzt, im Moment einer Krise, wo es überall wackelt "ist das vielleicht auch für Thomas Bach selbst eine Chance, zum Reformer zu werden und das IOC neu aufzustellen." In der Krise zusammengehalten haben DOSB und die deutschen Athletenvertreter. Hartung, der die unabhängige Vereinigung "Athleten Deutschland" mitgegründet hat, sagt, ein Stimmungsbild der Athleten einzusammeln, wie es der DOSB angestoßen habe, sei bemerkenswert. Ohne Sportler geht es eben nicht: "Wir machen die Fernsehbilder lebendig, die den ganzen Laden am Laufen halten."