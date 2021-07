Wenn das kein gutes Omen ist: Am 21. Juli, dem Tag seines Abfluges nach Tokio, hat er seinen 26. Geburtstag gefeiert; Und beim olympischen Golf-Turnier hat Christopher Hurly Long viel vor.

Er ist zwar nur die Nummer 272 der Weltrangliste, aber in Tokio sagt er: "Ich habe große Pläne, ich bin hier der Underdog und das ist meine Chance." Der gebürtige Heidelberger vom Golfclub Mannheim-Viernheim hat in seinem bisherigen Leben alles dem Golf untergeordnet. Er ist zum Studium in die USA, um dort College-Golf zu spielen. Auf dem "Pebble Beach Golf Links", einem der spektakulärsten und berühmtesten Golfplätze der Welt, hat er 2017 mit 61 Schlägen den Platz-Rekord von 1983 unterboten. Wie sein Vater ihn gefördert hat, welche anderen Ziele er noch hat und wer sein großes Vorbild ist - all das hat er SWR Sport erzählt. Hier ist die Geschichte von Hurly Long.