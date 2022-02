Diese Südwest-Athletinnen und -Athleten treten bei Olympia 2022 in Peking an

Patrick Hager aus Stuttgart, Eishockey: 2018 gehörte der 33-jährige Stürmer zum sensationellen Silberteam der Spiele in Pyeongchang. Die Profis aus den nordamerikanischen Top-Ligen dürfen in Peking auch nicht teilnehmen. Das könnte das DEB-Team - wie vor vier Jahren - wieder zu einer Einheit schweißen und hilft in den Begegnungen gegen Kanada und die USA. Übertragungen: 10.2., 14:10 (CAN, ZDF); 12.2., 9:40 (CHN, ZDF); 13.2., 14:10 (USA, ARD), weitere entscheiden sich nach der Vorrunde.

imago images Südwest-Athletinnen bei den Olympischen Spielen in Peking 2022.