Der IOC-Präsident mischt sich in die Führungskrise beim DOSB ein. Thomas Bach hat einen mahnenden Brief an DOSB-Vorstand und Präsidium rund um Alfons Hörmann geschrieben. Er fordert Aufklärung.

In seinem Brief, der dem SWR im Wortlaut vorliegt, schreibt Bach: "In diesen Tagen, in denen sich die Gründung des DOSB zum 15. Mal jährt, bin ich in großer Sorge um seine Glaubwürdigkeit und damit auch Funktionsfähigkeit". Als "herzliche Bitte" fordert Bach, "eine vorbehaltlose, umfassende Aufklärung der in Rede stehenden Vorwürfe". Aus den Schlussfolgerungen wären dann "zügig, möglichst noch vor den Olympischen Spielen in Tokio, die gegebenenfalls notwendigen Konsequenzen zu ziehen". Bach, von 2006 bis 2013 selbst Präsident des DOSB, schreibt "in seiner bloßen Eigenschaft als DOSB-Ehrenpräsident“ und nicht als IOC-Präsident.

Der Deutsche Olympische Sportbund wollte den Eingang des Bach-Briefs gegenüber SWR Sport weder dementieren, noch kommentieren. Vor gut zwei Wochen hatten sich Mitarbeiter des DOSB in einem offenen, aber anonymen Brief über den Führungsstil von DOSB Präsident Alfons Hörmann beklagt. Danach herrsche im DOSB eine „Kultur der Angst“. Die Ethikkommission des DOSB, mit dem ehemaligen Bundesinnenminister Thomas de Maiziere als Vorsitzendem, untersucht die Vorwürfe. Die Sportverbände haben um rasche Aufklärung gebeten.

Verhältnis von IOC und DOSB "bedarf der Heilung"

Wenige Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio ist der DOSB-Hauskrach also auch beim Internationalen Olympischen Komitee angekommen. Bereits im Februar war der DOSB in einen Konflikt mit dem IOC geraten. Bevor die deutsche Olympiabewerbung Rhein-Ruhr für 2032 überhaupt aus den Startlöchern kam, hatte das IOC schon die australische Metropole Brisbane zum bevorzugten Kandidaten erklärt. Dafür hatte DOSB Präsident Alfons Hörmann das IOC Anfang März dann öffentlich kritisiert. Damals reagierte das IOC mit einem offiziellen Schreiben. Die Vorsitzende der sogenannten „Future Host Commission“, Kristin Kloster Assen, schrieb Hörmann, er solle „sicherstellen, dass die Fehlinformationen gestoppt werden“.

Eben das Verhältnis von DOSB und IOC kommentiert Bach in seinem Brief: „Dies bedarf - wie u.a. in dem Ihnen/Euch bekannten, bislang unbeantworteten Brief der Vorsitzenden der IOC Future Host Commission deutlich wurde - im wohl verstandenen Interesse des DOSB der Heilung, zumal dessen Stellung in den internationalen Sportorganisationen leider weiter gelitten hat.“



Bach schließt seinen Brief mit einer versöhnlichen Botschaft und der Bitte, den Brief so aufzufassen, wie er gemeint sei: „ein freundschaftlicher Rat und eine herzliche Bitte unter Freunden, die alle für dasselbe Ziel der Stärkung der sozialen Bedeutung des Sports und unseres DOSB eintreten.“