IOC-Präsident Bach: Olympische Spiele können keine politischen Probleme lösen

Thomas Bach spricht über die Winterspiele in Peking und die Bedeutung der Menschenrechte in der Olympischen Bewegung. Er weicht aus, wenn es um die Unterdrückung der Uiguren geht. Im Fall der verschwundenen Tennisspielerin Peng Shuai setzt der Tauberbischofsheimer auf Dialog.

Putin fährt, Biden fährt nicht, Macron fährt, Johnson fährt nicht. Die Staats- und Regierungschefs aus Russland, USA, Großbritannien und Frankreich haben bereits angekündigt, dass Sie zu den Olympischen Winterspielen in Peking (04. - 20.02.2022) fahren werden - oder eben nicht. Deutschlands neue Regierung um Kanzler Olaf Scholz überlegt noch, ob sie sich am "diplomatischen Boykott" beteiligt.

Olympisches Spielfeld politischer Konfrontationen

Wieder einmal werden die Olympischen Spiele als Plattform für Streitereien politischer Systeme benutzt. Die Boykott-Befürworter kritisieren die chinesischen Verbrechen gegen die Menschlichkeit an der muslimischen Minderheit der Uiguren in der Provinz Xinjiang. Im Gespräch mit SWR Sport sagt IOC-Präsident Thomas Bach, politische Fragen könnten nicht durch das IOC adressiert werden. "Die Olympischen Spiele können nicht die politischen Probleme lösen, die Generationen von Politikern bisher nicht lösen konnten", so Bach.

Athleten Deutschland lehnt Boykott ab

Das IOC hält sich raus. Aus den Boykottspielen von 1980 in Moskau und 1984 in Los Angeles zog das IOC seine Lehren. Für Nationale Olympische Komitees ist die Teilnahme an den Spielen heute verpflichtend. Für Politiker nicht. 2014 fuhr der damalige Bundespräsident Horst Köhler wegen der Menschenrechtsverletzungen in Russland nicht zu den Winterspielen nach Sotschi, Angela Merkel mied die Sommerspiele 2016 in Rio de Janeiro und damit eine Begegnung mit der umstrittenen Präsidentin Dilma Rousseff. Dabei wirkt gerade die Eröffnungsfeier scheinbar magnetisch, zieht an oder stößt ab - auch weil das gastgebende Staatsoberhaupt die Spiele eröffnet. Daran will der IOC-Präsident festhalten, eine Politisierung der Eröffnungsfeier sieht Bach nicht.

Auch nicht in Peking: "Wir werden die lange lange Tradition des IOC nicht ändern, weil das auch eine Bekundung ist für die Athleten und für alle Teilnehmer der Olympischen Spiele, dass sie in diesem Land willkommen sind." Tobias Preuß, Vizepräsident von Athleten Deutschland, schließt einen Sport-Boykott der Olympischen Winterspiele in Peking kategorisch aus. "Einem sportlichen Boykott der Spiele stehen wir absolut entgegen", sagte Preuß am Donnerstag im ZDF- Morgenmagazin. Den Sportlerinnen und Sportlern könne nicht die Verantwortung aufgebürdet werden, auf die Menschenrechtsverletzungen in China hinzuweisen und dagegen zu protestieren.

Im Ausrichtervertrag der Sommerspiele 2024 ist erstmals ein Papier zur Menschenrechtsstrategie enthalten. SWR

Änderungen im Vertrag mit Peking nicht mehr möglich

Die Menschenrechte, soweit sie für die Olympischen Spiele gelten, seien in der Olympischen Charta weitestgehend verankert, sagt Bach. Für die Olympischen Winterspiele in Peking hätte Chinas Regierung bereits in der Bewerbungsphase Garantien abgegeben, die Wahrung der Menschenrechte einzuhalten, auch die Meinungs- und Pressefreiheit. Der Geltungsbereich bezieht sich allerdings ausschließlich auf das "Hoheitsgebiet" der Olympischen Spiele. Die Frage nach den Verbrechen gegen die Menschlichkeit in sogenannten Umerziehungslagern, über die Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International berichten, beantwortet Bach ausschließlich mit Verweis auf die politische Neutralität des IOC: "Wenn sie nur noch Olympische Spiele hätten, in denen sich Nationale Olympische Komitees begegnen, die alle die gleiche politische Meinung haben oder das gleiche politische System haben, dann wäre das das Ende der Olympischen Spiele, wie sie geschaffen worden sind und deren Mission es ist, wie gesagt, alle zusammenzubringen".

Eine nachträgliche Änderung des Ausrichtervertrags (der von allen Bewerbern bereits vor der Wahl unterschrieben werden muss, Anm. d. Red.) sei auch für Peking 2022 nicht möglich. Änderungen der Geschäftsbedingungen, die im Nachhinein des Öfteren angepasst werden, würden sich, so Bach, nur auf technische Details beziehen können.

"Winter-Sporthilfe" für den Sport in Afghanistan

Sichtbare Erfolge kann das IOC in Afghanistan vorweisen. Nach Gesprächen mit den radikalen Regenten der Taliban, kann das IOC dem afghanischen Sport knapp 600.000 Euro "Winter-Sporthilfe" zu Verfügung stellen. 300 Mitglieder der Olympischen Community konnten mit humanitären Visa bereits das Land verlassen.

Fragile Situation um Tennisspielerin Peng Shuai

Wenn Bach über die seit Mitte November verschwundene chinesische Tennisspielerin Peng Shuai spricht, fallen Formulierungen wie "die körperliche Unversehrtheit ist das oberste Menschenrecht" und "das ist eine humanitäre Aufgabe, die wir hier haben." Anfang November hatte die dreimalige Olympiateilnehmerin in einem Social-Media Post dem ehemaligen chinesischen Vize-Premier Zhang Gaoli vorgeworfen, sie sexuell missbraucht zu haben. Innerhalb von 30 Minuten verschwand der Post, wenig später auch Peng Shuai. Bach konnte mit ihr sprechen - über Inhalte schweigt er und mit ihm alle anderen SportfunktionärInnen, die bei den Videocalls dabei waren. Für das Beharren auf der "stillen Diplomatie" wird Bach weltweit kritisiert.

Ob die Hinweise auf die körperliche Unversehrtheit und die humanitären Ansätze darauf hindeuteten, dass die Gespräche Peng Shuai vor Schlimmerem bewahrten, darüber will Bach "nicht spekulieren". Immerhin: Der chinesischen Seite, wie Bach sagt "haben wir gleich von Beginn an deutlich gemacht, dass wir es nicht bei diesem ersten Telefonat belassen werden." Für Januar hat Bach, der dann bereits wegen der Winterspiele in Peking sein wird, ein persönliches Treffen verabredet. Worüber er mit Peng Shuai gesprochen habe? Zur stillen Diplomatie gehöre, "dass dieses Gespräch nicht unbedingt in allen Einzelheiten vor der Weltöffentlichkeit geführt wird". Wenn man wolle, dass ein Mensch sich öffnet, müsse man erst einmal Vertrauen aufbauen, so Bach.

Winter- und Sommerspiele - Peking ein olympisches Unikat

München hatte die Bewerbung um die Olympischen Winterspiele 2022 kurzfristig zurückgezogen - wäre beim Zuschlag die erste Stadt gewesen, in der sowohl Sommerspiele (1972) als auch auch Winterspiele stattfinden.

Nun also Peking, das nach den Sommerspielen 2008 die Winterspiele 2022 austragen wird. 2015 hatten die chinesischen Olympiabewerber versprochen 300 Millionen Chinesen den Wintersport schmackhaft zu machen, so Bach: "Wir können bis jetzt sehen, dass sie dieser Zahl wohl gerecht werden und wir somit Olympische Spiele haben, von denen man sagen kann, es wird einen Wintersport vor diesen Olympischen Winterspielen geben und es wird einen Wintersport nach diesen Olympischen Spielen geben."