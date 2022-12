Sportmoment 2022: Kamila Walijewa - ein Opfer des Systems

Es sind nicht nur schöne Momente, die das Sportjahr 2022 zu bieten hatte: Der Doping-Fall der damals erst 15-jährigen Kamila Walijewa bei Olympia schockte die ganze Welt - und auch SWR-Sportredakteurin Dorothee Büttner.

Sport ist Spaß und Unterhaltung. Aber dass der Profisport teils unsauber ist, ist eine traurige Tatsache, die oft vergessen oder verdrängt wird. Was allerdings länger in Erinnerung bleiben wird, ist der Fall der jungen gedopten Eiskunstläuferin Kamila Walijewa aus Russland. Sie war nicht einfach nur Täterin, sie war viel mehr ein Opfer des Systems. Ein Leistungssystem, das keine Gnade kennt. Ein Sportsystem, das seine eigenen Kinder frisst.

Große Erwartungen an ein kleines Mädchen

Noch im Januar 2022 verzauberte Walijewa bei der Europameisterschaft mit ihrem fehlerfreien Programm zur Musik von Tschaikowsky. Sie verzauberte die Jury und erhielt unglaubliche 90,45 Punkte für ihr Kurzprogramm - Weltrekord. Das Mädchen im lilafarbenen Kleid verzauberte das Publikum und auch mich. Als Jahrhunderttalent und Topfavoritin reiste sie im Februar nach Peking zu den Olympischen Winterspielen. Das erste Ziel, die Goldmedaille im Teamwettbewerb, wurde vor allem durch sie erreicht. Gold im Einzelwettbewerb schien ihr auch schon sicher. Doch es sollte alles anders kommen.

Kamila Walijewa im Januar 2022 bei der EM in Tallin IMAGO SNA

In einer Blutprobe Walijewas wird das Herzmedikament Trimetazidin nachgewiesen. Seit Jahren gilt die leistungssteigernde Substanz durch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) als verboten. Zunächst wird die 15-Jährige für weitere Wettbewerbe gesperrt, doch dann entschied der Internationale Sportgerichtshof CAS, dass Walijewa trotz Dopingvedachts antreten darf. Ein Grund dafür war ihre Minderjährigkeit, wodurch sie "besonderen Schutz" genießen sollte. Rückblickend war das aber kein Schutz, sondern die viel größere Strafe für sie. Denn die ganze Welt blickte am 17. Februar 2022 auf ein zutiefst verunsichertes Mädchen, das unter dem enormen Druck auf dem Eis zerbrach.

Der tiefe Fall eines hochgelobten Talents

Nach dem Kurzprogramm ging sie als Führende in die Kür. Doch schwer war nicht nur die musikalische Untermalung durch das Orchesterstück "Bolero", sondern auch die Ausnahmesituation, in der sich Kamila Walijewa befand. Von Sprung zu Sprung verlor sie immer mehr an Selbstvertrauen und sie stürzte, immer und immer wieder. Am Ende hielt sie die Hände vor ihr Gesicht und weinte bittere Tränen. Ein Anblick, der mich selbst fast zum Weinen brachte. Sie verpasste es nicht nur der Welt zu zeigen, was sie eigentlich kann, sie verpasste auch den Sieg. Es wurde der vierte Platz für sie. Gold und Silber gingen an die beiden Russinnen Anna Shcherbakova und Alexandra Trusova. Doch selbst mit dem Gewinn einer Medaille wäre Walijewa eine Verlierern geblieben.

Die ehemalige Eiskunstläuferin und ARD-Expertin Katarina Witt zeigte sich schockiert über die Szenen und war der Meinung, man hätte Walijewa schützen müssen.

"Man hat sie der Welt zum Fraß vorgeworfen".

Eine verpasste Medaille, ein geplatzter Traum und vor allem das zerstörte Leben einer jungen Sportlerin. Wir wissen nicht, ob Walijewa bewusst und aus freiem Willen gedopt hat. Doch ich möchte nicht falsch verstanden werden: Doping ist immer falsch, immer unfair. Aber einem Kind die Schuld am fehlerhaften System zu geben, ist genauso falsch und unfair.

Schlussendlich bleibt der Dopingfall Kamila Walijewa einer der traurigsten Sportmomente 2022 für mich. Das einzig Gute daran ist, dass das unbequeme Thema Doping im Sport dadurch wieder in das Bewusstsein der Öffentlichkeit getreten ist und jeder, egal ob begeisterte Zuschauer oder Sportjournalisten, sich fragen müssen: Spitzensport mit Spitzenleistungen - zu welchem Preis?

Konsequenzen für den Sport

Die Forderungen nach einer Anhebung der Altersgrenze wurden lauter. Und tatsächlich soll das Alter bei Turnieren auf Spitzenniveau schrittweise angehoben werden: zunächst auf 16 Jahre und bis 2024 auf 17 Jahre. Mit Blick auf die kommenden Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d'Ampezzo bleibt noch offen, ob Walijewa dort überhaupt antreten darf. Ihr Dopingverfahren ist bis heute nicht endgültig abgeschlossen.

Mittlerweile ist Kamila Walijewa in ihrer Heimat Russland wieder auf dem Eis, aber vieles von ihrer damaligen Anmutung ist verloren. Die nächsten jungen Talente stehen bereits in den Startlöchern. Ob gedopt oder nicht, auch diese zukünftigen Läuferinnen werden vielleicht Opfer eines gnadenlosen Systems werden, in dem Erfolg über alles geht, über jede Regel und über die Gesundheit der Athletinnen. Als großer Fan dieser Sportart kann ich nur hoffen, dass es solche Momente wie jener im Februar 2022 im Eiskunstlauf zukünftig nicht mehr geben wird.