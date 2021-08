Im Finale von Tokio über die 3.000 Meter Hindernis hat Gesa Krause ihr bisher bestes Olympia-Ergebnis erzielt. Die Athletin von Silversterlauf Trier lief gegen die starke Konkurrenz auf Rang fünf.

Damit hat Gesa Krause die ersehnte Medaille verpasst. Einen Tag nach ihrem 29. Geburtstag lief die 29-Jährige nach einem beherzten Finish in 9:14,00 Minuten noch auf den fünften Platz, hatte im Kampf um einen Podestplatz aber keine Chance. Peruth Chemutai aus Uganda holte sich in 9:01,45 Minuten den Olympiasieg vor Courtney Frerichs aus den USA. Bronze sicherte sich am Mittwoch Hyvin Kiyeng aus Kenia.

Für Gesa Krause begann das Rennen nach rund einer Minute mit einem kleinen Stolperer nach einem Stoß von hinten. In der Folge lief die 29-Jährige konzentriert, zumeist in siebter oder achter Position. Doch nach rund sechs Minuten musste die Athletin von Silvesterlauf Trier etwas abreißen lassen, der Abstand zur Spitze wurde größer und größer.

Unterstützung in der Heimat in Trier

Beim Finale fieberten im fernen Trier auch ihre Familie und Mitglieder von Krauses Verein Silvesterlauf e.V. in Trier mit, für den Krause seit 2017 regelmäßig an den Start geht. Die Vereinsmitglieder trafen sich zum Rudelgucken im Bistro der Arena Trier. Auch Krauses Eltern waren dafür extra aus der Heimat in Dillenburg angereist.

Qualifikation souverän gemeistert

Ins Finale kam Gesa Krause problemlos: Bereits am Sonntag hatte sie sich mit einer Zeit von 09:19,62 souverän für das Finale qualifiziert. Und auch vor Tokio stimmte die Form bei der 29-Jährigen: Erst vor gut einem Monat lief sie in Stockholm die drittbeste Zeit ihrer Karriere (9:09,13 Minuten).

Olympia-Vorbereitung in Davos

Insgesamt acht Monate war sie vor den Sommerspielen in Höhentrainingslagern im Ausland - zweimal in Kenia, einmal in den USA und Mitte Juni in den Schweizer Alpen - in Davos. Hier haben Krause und ihr Trainer Wolfgang Heinig all ihre großen Erfolge vorbereitet, etwa den Europameistertitel 2018 in Berlin.

Im Olympia-Finale in Rio auf Platz sechs

In Rio de Janeiro 2016 kam Krause auf Platz sechs, Tokio ist bereits ihre dritte Olympia-Teilnahme. "Es gibt keine Läuferin, vor der man Angst haben muss", sagte Trainer Heinig im Vorfeld. Gesa Felicitas Krause ist in der deutschen Leichtathletik längst eine eigene Marke. Ihr unverschuldeter Sturz bei der WM 2017 in London, nach dem sie sich wieder aufrappelte und Platz neun erreichte, brachte der willensstarken Läuferin die Sonderpreise "Vorbilder im Sport" und "Sportlerin mit Herz" ein. Seit 2011 ist Krause bei allen Großereignissen gestartet, nie hatte sie größere Verletzungen. Ein Beleg für die "strukturelle Heranführung an große Belastungen", sagt sie.

Eine große Belastung war auch das Finale in Tokio. Dort schaffte es Gesa Krause zwar nicht zur ersehnten Medaille, aber immerhin auf einen starken fünften Platz.