Ohne Impfung keine Spiele

Wer sich nicht impfen lässt muss in Quarantäne. Diese Regel gilt für alle Sportler, die im Februar in Peking an den Olympischen Winterspielen teilnehmen wollen. De facto ist das eine Impfflicht für alle Olympiateilnehmer*innen.

Der Fall Joshua Kimmich zeigt: Leistungssportler spiegeln die Gesellschaft. Auch unter den Profi-Fußballern gibt es Impfskeptiker. Fußballer können sich das leisten, denn sie dürfen Ihren Beruf trotzdem ausüben. Sportler*innen, die zu den Olympischen Spielen fahren, haben hingegen kaum eine Wahl. Denn für die Winterspiele in Peking, die am 4. Februar eröffnet werden sollen, sehen die Regeln für Ungeimpfte eine dreiwöchige Quarantäne nach der Ankunft vor.

Quarantäne statt Wettkampfvorbereitung

Damit wäre die unmittelbare Vorbereitung auf die Wettkämpfe empfindlich gestört und das kann sich keine Athletin leisten, die topfit bei ihrem Wettkampf an den Start gehen will. Drei Wochen Nichtstun in einem Quarantäne Hotel würde sich schlecht auf den körperlichen Leistungszustand und nicht zuletzt auch negativ auf die Psyche auswirken. Höchstleistungen wären dann nicht mehr zu bringen. Das weiß etwa auch der Wahlschwarzwälder Stephan Leyhe - und hat sich ganz offensichtlich daher auch schon impfen lassen.

Olympiastarter wie die Skispringer sind längst alle geimpft

Für ihn und die anderen Skispringer war früh klar: Es wird geimpft. Bundestrainer Stefan Horngacher, der in Titisee-Neustadt lebt, hat bereits im Oktober etwas zögerlich verraten: Alle Skispringer sind geimpft.

“Darf man das sagen? Weil in den normalen Firmen darf man die Mitarbeiter ja nicht fragen ob sie geimpft sind. Bei uns sind alle schon lange geimpft, das Thema ist längst durch. Wir müssen uns schon überlegen ob wir die Drittimpfung machen müssen.“

Wer Höchstleistung bringen will, kann nicht 21 Tage in Quarantäne

Es ist also kein Wunder dass die Impfquote unter den Olympiateilnehmer*innen hoch ist. Ein Großteil der deutschen Olympioniken sei bereits vollständig geimpft, bestätigt auch der Vorstand Leistungssport des Deutschen Olympischen Sportbunds, Dirk Schimmelpfennig. Als einer der ersten Verbände hat deshalb der deutsche Eishockeybund mittgeteilt: Wer in Peking für Deutschland auf Puck-Jagd gehen will, kann das nur geimpft tun.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft wird bei den Olympischen Spielen in Peking gänzlich aus geimpften Spielern bestehen. Der Deutsche Eishockeybund will mit dem Nominierungskriterium „Impfung“ Anreize setzen.

"Die gesetzlichen Rahmenbedingungen in Deutschland ergeben keine Impfpflicht, daher haben wir bei dem Thema von Anfang an auf eine proaktive Kommunikation gesetzt, die zum Ziel hat, positive Anreize zu setzen", so DEB Sportdirektor Christian Künast

Wer weiß , wie Sportler ticken, der weiß, wie hoch der Druck ist. Denn Olympische Spiele zu verpassen, die es nur alle vier Jahre gibt, ist mehr als ein Karriere-Knick oder eine verpasste Chance. Die Olympischen Spiele sind das Ziel, von dem die meisten Sportler*innen ein Leben lang geträumt haben. Dafür nimmt man einiges in Kauf - im Zweifelsfall auch eine Impfung.