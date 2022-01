Magdalena Neuner zu Olympia: Froh, dass sie nicht nach Peking muss

Am Freitag werden die 24. Olympischen Winterspiele eröffnet. Über den Austragungsort in Peking wird heftig diskutiert. Biathlon-Olympiasiegerin Neuner hat dazu eine klare Meinung.

"Ich bin ehrlich: Ich tue mich sehr schwer damit", sagt die 34-Jährige im Gespräch mit SWR Sport. Sie habe in den letzten Tagen viel Kontakt mit ihren ehemaligen Kolleginnen gehabt. "Wir sind eigentlich alle ganz froh, dass wir nicht dorthin fahren müssen."

Quarantäne-Angst in China

Für ihren Blick auf die Olympischen Winterspiele in Peking gebe es verschiedene Gründe. Zum einen sei die Corona-Problematik für viele vor Ort eine Zitterpartie: "Die Angst da drüben gleich ins Quarantäne-Hotel einzuziehen."

Ich glaube, wir hatten schon schönere Spiele in der Vergangenheit.

Es fehle ihr aber auch das Gefühl vor Ort, selbstbestimmt durch die Gegend laufen zu können und andere Wettkämpfe zu verfolgen: "Dann weiß man einfach allgemein nicht, was einen erwartet. Ich habe auf den sozialen Kanälen schon ein bisschen was gesehen, was die Athleten gepostet haben, was schon zu sehen war. Es sieht natürlich toll aus, aber es ist auch ein ganz anderes Land, als wir das kennen. Ich glaube, wir hatten schon schönere Spiele in der Vergangenheit."

Erwartungen an das deutsche Biathlon-Team

Dem Herrenteam um Benedikt Doll von der Ski-Zunft Breitnau traue sie bei den Winterspielen schon den einen oder anderen Erfolg zu: "Ich glaube, mit Benedikt Doll haben wir schon auch einen Kandidaten, der um die Medaillen mitkämpfen wird." Vor allem beim Staffelwettbewerb der Herren geht der Blick in Richtung Medaille. "Bei den Damen sieht es ein bisschen schwierig aus. Also ich bin echt gespannt auf Franziska Preuß. Ob sie sich jetzt wieder berappeln konnte nach ihrer Corona-Infektion und auch nach ihrer Fußverletzung." Das sei, so die Doppelolympiasiegerin von Vancouver 2010, "ein großes Fragezeichen".