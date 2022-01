Dritter bei der Tour de Ski: Langläufer Friedrich Moch kann es nicht fassen

Surreal: So beschreibt Skilangläufer Friedrich Moch aus Isny seine Gefühle nach Rang drei auf der letzten Etappe der Tour de Ski. Der erste Podestplatz für den DSV seit 2015 gibt Rückenwind für die Spiele in Peking.

Friedrich Moch aus Isny war nach Platz drei, auf der letzten Etappe der Tour de Ski, fast sprachlos: "Ich konnte es zuerst gar nicht richtig glauben, als ich im Ziel war. Aber ich habe mich riesig gefreut. Das ist aber alles noch etwas surreal! Das ist komisch und ungewohnt, dass man da vorne mitläuft", so Moch im Gespräch mit SWR Sport.

Der 21-Jährige vom WSV Isny holte den ersten Podestplatz für den DSV bei der Tour de Ski seit 2015. Auch für Woch persönlich war es die beste Platzierung in seiner Karriere bei den Herren: "Ich habe eigentlich alles gemacht wie immer. Die Strecke kam mir persönlich entgegen. Am Ende ging es ein Stück hoch. Da konnte ich in der Skating-Technik, die mir mehr liegt als das Klassische, Boden gut machen. Da hat alles zusammen gepasst. Außerdem habe ich mich ziemlich gut gefühlt und hatte sehr gutes Material", sagt Moch über das 10-km-Massenstartrennen.

Jubel im Team

Skilanglauf-Bundestrainer Peter Schlickenrieder bejubelte den Podestplatz von Moch überschwänglich. Aber auch dem Rest des Teams gibt die Leistung von Moch Auftrieb für die Winterspiele in Peking. "Der Bundestrainer war sehr, sehr happy und auch alle anderen im Team. Auch gerade, weil es eine sehr schöne Überraschung war. Das gab es schon lange nicht mehr, das ein Deutscher auf dem Podest gestanden hat. Insgesamt waren alle sehr, sehr zufrieden. Das hilft mir aber auch dem ganzen Team. Das gibt einen positiven Schwung."

Peking kann kommen

Friedrich Moch ist bereits für die olympischen Winterspiele qualifiziert. Mit der guten Leistung bei der Tour de Ski im Rücken fliegt er entspannt nach Peking: "Das ist schon Ansporn und auch Motivation. Das heißt jetzt aber trotzdem nicht, dass man bei Olympia auch vorne rein läuft, weil das einfach noch einmal etwas anderes ist. Das ist einfach noch einmal eine größere Herausforderung. Da sollte man nicht zu viel erwarten."

Doppelt schwierige Bedingungen in Peking

Eiseskälte auf ungewohntem Untergrund und dann auch noch Corona. Bei den Winterspielen in Peking erwarten nicht nur die Skilangläufer - gleich in mehrfacher Hinsicht - schwierige Bedingungen. Auch der 21-Jährige vom WSV Isny ist sich dessen bewusst: "Das wird sehr anspruchsvoll. Es ist wirklich sehr kalt. Unsere Wettkampfstrecke liegt in der Höhe. Ich glaube auf 800 Metern. Anscheinend ist der Kunst-Schnee auch relativ sandig. Da ist wohl viel Dreck mit drin. Da läuft der Ski nicht so gut."

Hinsichtlich der Corona-Regeln, sagt Moch: "Das wird wirklich sehr streng. Vor der Abreise müssen wir mit dem Team bereits fünf Tage in Quarantäne und haben da mehrere PCR-Tests. Es wäre ziemlich blöd, wenn wir in China jemanden hätten, der positiv wäre. Da sind die Chinesen relativ strikt. Dann würden wir dort mit dem Team für zwei Wochen in Corona-Haft. Das wollen wir auf alle Fälle vermeiden."

Boykott der Spiele?

Ein Boykott der Spiele in China - wie von vielen Seiten aus politischen Gründen gefordert - ist für Friedrich Moch kein Thema. Auch wenn er sich mit der Problematik beschäftigt: "Auf jeden Fall. Auf der einen Seite ist es grenzwertig. Das ist so ähnlich wie mit der Fußball-WM in Katar. Rein vom sportlichen Aspekt ist es natürlich sehr, sehr cool, aber das was drum herum passiert ist alles andere als wunderbar. Da macht man sich schon Gedanken darüber."