Es war nicht der Tag des Johannes Vetter. Bei der Qualifikation zum Speerwurf-Finale kam er mit seinem letzten Versuch gerade noch so durch und arbeitet an Lösungen für das Finale am Samstag.

Er war die sicherste Bank auf Gold. Reihenweise warf der Offenburger in dieser Saison den Speer über die magische 90 Meter Marke, gewann Wettkämpfe nach Belieben. Er hat mit dem Speer die zweitgrößte Weite erreicht, die jemals geworfen wurde: 97,76 Meter. Dann, kurz vor Olympia, kam der Einbruch. Und in der Qualifikation am Mittwoch musste Vetter zittern, ehe ihm im letzten Versuch ein Wurf von 85,64 Metern gelang. Mehr als zwölf Meter unter seiner Bestleistung. Jetzt sind die Psychologen gefragt.

Bis zum Showdown um Gold will Vetter er mit seinem Trainer Boris Obergföll nach Auswegen suchen. Auch mit dem für die Fußball-Nationalmannschaft und Bundesligist Hoffenheim zuständigen Sportpsychologen Hans-Dieter Herrmann will er ausführlich telefonieren.

Mentale Herausforderung

Denn körperlich ist Johannes Vetter nach wie vor in Form. Er hat jetzt ein Rhythmus-Problem. Ein Problem, an dem nicht die Physiotherapeuten arbeiten müssen. Sondern eines, das er mental in den Griff bekommen muss. Im Interview nach der Qualifikation wird deutlich, dass er sich des Problems bewusst ist. An der Lösung wird noch gearbeitet.

Johannes Vetter, unter der Maske Gesichtsausdrücke zu lesen, ist deutlich schwieriger als normal. Ganz zufrieden sind sie wahrscheinlich nicht. Wie haben sie die Quali erlebt?

Ja, schwierig, sehr schwierig leider. Ich habe es mir nicht so vorgestellt, aber es ist jetzt halt so wie es ist. Ich muss damit klar kommen. Wir müssen jetzt, ich muss jetzt an den Stellschrauben drehen bis Samstag und dann wird Vollgas gegeben. Und dann schau ich, was dabei rauskommt. Ich geb‘ mein Bestes.

Was könnten die Stellschrauben sein, oder anders gefragt: was hat Ihnen heute nicht gepasst?

Ich struggle schon seit ein paar Wochen mit der Technik, mit dem richtigen Timing. Ich hab‘ da ein bisschen das Gefühl verloren durch die ganzen Wettkämpfe, wo ich ein bisschen gerutscht bin und wo's nicht so recht geklappt hat. Da ärgere ich mich natürlich jetzt im Nachhinein, dass ich die Wettkämpfe da bestritten hab‘. Aber ich kann es jetzt eh nicht mehr ändern. Das ist so wie es ist. Ich muss mit der Situation jetzt klar kommen und wir werden das schon irgendwie gerade biegen.

Gerade, wenn es richtig gut läuft, gibt es irgendwann auch immer Stimmen, die sagen: gerade weil es gut läuft ist es gefährlich und möglicherweise ist eine Dominanz das Problem. Halten sie das für Gerede oder ist da was dran?

Ja, ich sag‘s immer wieder: ich versuche mich relativ stark auf mich selber zu konzentrieren, bei mir selber zu bleiben. Das habe ich heute auch in der Quali geschafft, sonst hätte ich im Letzten jetzt nicht auch nochmal 85 geworfen. Von daher interessiert mich das jetzt eigentlich nicht wirklich. Den Druck mache ich mir jetzt selber oder den hab ich, den hab ich selber, wie gesagt. Und wir geben wieder unser Bestes, dass wir das Samstag dann in die richtigen Bahnen bringen.

Sie können nur sich selber schlagen - richtig?

So hoffe ich das doch am Samstag.

Kann man vielleicht aus diesem Tag positiv mitnehmen: Selbst an solchen Tagen reicht es dann doch am Ende für die Quali?

Ja, wie gesagt, das ist ja nicht mein Anspruch. Ich habe eigentlich den Anspruch, in jedem Wettkampf über 90 Meter zu werfen. Deswegen, ja das muss man jetzt abhaken, das muss man so stehen lassen. Das ist so, wie es ist. Freut mich natürlich jetzt nicht. Auf der einen Seite bin ich erstmal zufrieden, dass ein großes Q da steht (Q für "Qualified", A. d. Red.) und dass ich am Samstag nochmal ran darf. Aber ja: ausschlafen, ausruhen, Physio, noch ein bisschen Training. Und dann wird mental viel gearbeitet.