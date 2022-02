Bronze-Überraschung für Daniela Maier: "Ich hatte mit Platz vier abgeschlossen"

per Mail teilen

Skicross-Fahrerin Daniela Maier aus Furtwangen hatte sich schon mit dem undankbaren vierten Platz abgefunden. Doch dann die Überraschung: disqualifizierte Fanny Smith aus der Schweiz. Sebastian Rid (ARD) hat mit der Bronzemedaillen-Gewinnerin Daniela Maier gesprochen.

Frage: Herzlichen Glückwunsch zur Bronzemedaille. Die Tränen sind schon in die Augen geschossen. Können Sie schon realisieren, was hier gerade passiert ist?

Daniela Maier: Noch nicht so richtig. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Minuten. Aber ja, ich glaube, die Leute haben heute gesehen, dass es Skicross pur war. (Beginnt zu weinen) Entschuldigung. Ich habe einfach vom ersten Moment an gekämpft. Ich brauche gerade kurz zwei Minuten.

Lassen Sie es ruhig raus. Dafür müssen Sie sich nicht schämen. Das ist eine Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen!

Ja. Also wie gesagt, ich habe von Anfang an gewusst, dass eventuell eine Chance da ist. Und ich wusste auch, dass ich wirklich kämpfen muss, von Anfang bis Ende, weil die Mädels echt stark sind. Und man muss immer auf der Hut sein, sehen wenn eine Lücke frei wird. Und wie ich schon davor gesagt habe: Man kann bis über die Ziellinie wirklich überholen. So sind die Regeln. Es war ein Pushing von der Fanny. Ja, schwierige Entscheidung. Ich dachte, dass ich Vierte bin. Aber so ist es natürlich nochmal umso besser. Sie hat mir da schon ein bisschen den Speed genommen. Das ist Ski Cross - da muss die Jury im Endeffekt entscheiden.

Wie war denn der Moment, als Sie dann wirklich gesehen haben: Sie sind Dritte?

Erstmal war ich baff, weil ich eigentlich schon versucht habe, damit abzuschließen, dass ich Vierte bin. Und ich habe eigentlich gehofft, dass ich jetzt schnellstmöglich aus der Area heraus kann. Und ja, ich glaube, ich habe wirklich in den in den ganzen Finals gezeigt, wie hart ich gekämpft habe, wie ich gefightet habe. Und eigentlich ist es jetzt erst real geworden, als ich auf dem Podest gestanden habe. Deswegen glaube ich, dass das jetzt er noch kommt.

Wir hatten so ein bisschen den Eindruck gewonnen: Sie reden mit Fanny Smith und mit der Schweizerin und wollten gar nicht, dass die disqualifiziert wird?

Wissen Sie, das Problem ist, dass es beim Skicross immer so schnell geht. Sie ist auch der Marielle (Berger-Sabbatel) aufgefahren und musste irgendwohin. Sie hat mich vielleicht nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Das ist alles so ein Bruchteil von Sekunden. Und dann schiebt sie mich vielleicht ein bisschen weg. Vielleicht wollte sie es auch nicht. Und das ist jetzt so von einem selber immer schwer zu sagen, ob es jetzt korrekt ist oder nicht. Und deswegen ist es bei uns wichtig, dass es eine Jury gibt, die wirklich fair und neutral entscheidet, weil das sehr sehr oft zu viele solcher Situationen gibt. Das ist ein einfach Skicross. Und dafür braucht es eine Jury.

Wie war das denn im Zielbereich, als Sie da warten mussten: Haben Sie da untereinander gesprochen?

Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich damit abgeschlossen, oder versucht damit abzuschließen, dass ich Vierte bin und habe den Anderen gratuliert. Natürlich, so wie sie es sich gehört. Wir sind da dann schon immer sehr reflektierend und sagen, wie der Heat gelaufen ist und was für coole Überholmanöver es gab. Wer gestartet hat, wo welche Lücken aufgegangen sind, wie wild es zum Teil war et cetera. Da ratschen wir meistens nochmal den Heat durch und gratulieren uns gegenseitig.

Ein bisschen Rügen muss ich sie schon. Sie haben die Nerven von Heli Herdt und von ganz Deutschland ordentlich strapaziert, schon in den Heats vorher. Das war unglaublich spannend. Wie ergeht es Ihnen denn in so einem Lauf? Sie haben meistens aus Position drei und vier angegriffen?

Heute war ich relativ ruhig, muss ich sagen. Es war mein Ziel bei mir zu bleiben. Und wie gesagt, ich habe gewusst, dass das wirklich die Zielgerade ist und wirklich alles noch drin ist. Und sonst rede ich ja öfters mal mit mir, muss ich ehrlich gestehen (lacht). Ich bin ganz froh, dass die Kameras das nicht immer mit aufnehmen. Aber heute war ich sehr ruhig und bei mir und bin eben die Elemente gefahren. Habe auf mich geschaut. Und das hat sich ausgezahlt.

Wie ist es denn jetzt? Können Sie sich das schon vorstellen, wenn dann demnächst so eine Medaille um ihren Hals baumelt?

Nein, das kann ich mir noch nicht ganz vorstellen ehrlich gesagt. Dass wird wahrscheinlich dann auch noch ein paar Minuten dauern, bis es dann wirklich realisierbar ist. Aber ich versuche, die Momente gerade in mich aufzusaugen und zu genießen.

Daniela Maier, vielen lieben Dank. Genießen Sie den Moment!

Darf ich noch Grüße ausrichten?

Ja klar!

Ganz liebe Grüße an Zuhause, an die Bundespolizei, an alle meine Freunde, Familie, die mir zugeschaut haben und mir die Daumen gedrückt haben. Danke vielmals!

Das Interview führte Sebastian Rid.