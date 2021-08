Die Goldmedaillen-Gewinnerinnen Ricarda Funk und Dorothee Schneider aus Rheinland-Pfalz sind am Abend in Frankfurt gelandet. Der SWR war am Flughafen live dabei.

"Es kann nicht mehr lange dauern, dann wird hier ein tosender Lärm losgehen", prophezeite SWR-Reporter Felix Mansel am Flughafen in Frankfurt in einer Live-Schalte mit der Nachrichtensendung SWR Aktuell. Er sollte Recht behalten. Mit viel Applaus und Jubelrufen wurde Kanu-Olympiasiegerin Ricarda Funk von ihren Fans empfangen. Zuvor war bereits Dressur-Olympiasiegerin Dorothee Schneider begeistert empfangen worden.

"Ich freue mich darauf jetzt ein bisschen runterzufahren und mal zwei freie Wochen zu haben", sagte eine fröhliche Ricarda Funk nach ihrer Ankunft am SWR-Mikrofon. "Ich habe auf so viel verzichtet die letzten zwei Jahre, jetzt ist die Zeit das aufzuholen", so Funk grinsend. Am Meisten freue sie sich darauf Freunde und Familie wiederzusehen und vielleicht einfach mal den Grill anzuwerfen, gab Funk zu.

"Irgendwann werden wir zuhause ankommen und dann gibt's Frikadellen von der Mama", fasste Thorsten Funk, der Vater der frischgebackenen Olympiasiegerin Ricarda die Abendplanung zusammen. Jetzt sei aber erst mal "Happy Landing" angesagt, so Funk, der sich sichtlich über die Ankunft seiner Tochter freute.