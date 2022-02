Corona-positiv zum Start der Spiele - Emma Weiß zwischen Hoffen und Bangen

Erst mal zum Zuschauen verdammt: Ski-Freestylerin Emma Weiß aus Albstadt ist positiv auf Corona getestet worden und muss die Eröffnungsfeier von zuhause aus verfolgen. Doch es gibt noch Hoffnung auf einen Start.

Die Athletin vom Freestyle Club Zollernalb sagte dem SWR am Donnerstag, dass sie noch hoffe, rechtzeitig zum Wettbewerb in China zu sein: "Ich habe morgen Früh den nächsten PCR-Test, die Hoffnung stirbt zuletzt", so Emma Weiß. "Alle zwei Tage bis zum 11. Februar geht ein Flieger. Würde ich am 11. fliegen, würde ich pünktlich zum Wettkampf ankommen und könnte dann drei Trainingssprünge machen."

Ideal wäre es für Emma Weiß, einen Flieger am 9. Februar zu erwischen, denn dann hätte sie immerhin ein, zwei Tage Training vor Ort in Peking. Aktuell helfe eigentlich nur Hoffen und Beten, sagt die Athletin aus Albstadt.

Die 22-Jährige bangt nun um den Start, denn es wären ihre ersten Spiele. Gerne würde Emma Weiß mit ihren spektakulären und waghalsigen Sprüngen auch die Chinesen und Millionen Deutsche vor den TV-Bildschirmen beeindrucken. Mitte November war Weiß bereits an Corona erkrankt, doch bis heute schlagen ihre Tests ab und zu positiv an, wie eben auch aktuell.

FIS vs. Olympia: Corona-positiv-Start vs. Corona-positiv-Ausschluss

Der internationale Ski-Verband FIS hat seine Regeln inzwischen angepasst. So sei laut Weiß ein Start theoretisch auch möglich, wenn Athlet*innen Corona-positiv getestet werden - allerdings nur, wenn die Delta-Variante des Corona-Virus im Körper nachgewiesen wurde.

Bei Olympia ist dies anders: Corona-positiv heißt raus aus den Spielen. So ist Emma Weiß derzeit eine Athletin zwischen zwei Welten und daher auch eine Athletin in Ungewissheit.