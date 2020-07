Mannschaftssilber 2012, Mannschaftsgold 2016. Dorothee Schneider aus Framersheim hat bereits Olympiamedaillen gesammelt – und Tokio 2020 wäre genau richtig für sie gekommen.

Ihr Parade-Pferd Showtime ist im besten Dressur-Alter. Da kann man schon mal nach einer Einzel-Medaille schielen. Schließlich hat das Duo Schneider/Showtime Silber bei den Europameisterschaften geholt. Doch jetzt wo die Olympischen Spiele verschoben sind, ist diese Chance vorerst dahin. Dorothee Schneider hat aber keine Zeit, der Sache nachzutrauern. Schließlich muss sie sich um ihr Gestüt kümmern, mit einem Dutzend Angestellten. Sie hat niemanden entlassen, brauchte keine Kurzarbeit – auch wenn sie Einnahmeverluste hat. Nein, nicht weil ihr die Kundschaft weglief – die bleib treu – aber sie hat keine Wettkampfeinnahmen mehr. Das macht gut 20 Prozent ihres Budgets aus. Corona hat ansonsten keine Auswirkungen auf ihre Arbeit – denn noch ist nicht erwiesen, dass das Virus auf Pferde überspringen kann. Der Mannschaftstierarzt hat ihr geraten, da ganz entspannt zu sein. Und das ist sie denn auch.

Olympische Spiele trotzdem immer im Hinterkopf

Natürlich verfolgt sie die Diskussion um eine mögliche Verkleinerung der Olympischen Spiele – ob überhaupt welche im nächsten Jahr stattfinden. Aber sie lässt das alles auf sich zukommen. Schließlich war sie offiziell noch gar nicht für Tokio qualifiziert. Das passiert bei den Dressurreitern immer erst relativ kurz vor den Spielen.

Dauer 2:33 min Dorothee Schneider: Voll im Berufsleben mit Blick auf Tokio Dorothee Schneider: Voll im Berufsleben mit Blick auf Tokio

Zielsetzung: Zwei Medaillen

Wenn sie sich ein Szenario für nächstes Jahr wünschen darf, sieht das so aus: Qualifikation schaffen (was schwer genug ist) und in Tokio um zwei Medaillen kämpfen. Mit der Mannschaft – und im Einzel. Sollte das alles nicht funktionieren, die Spiele sogar ausfallen, so arbeitet sie längst an der Zukunft. Sie bildet ja Pferde aus. Und hat Talente im Stall, mit denen man 2024 oder 2028 ebenfalls um olympisches Edelmetall kämpfen könnte.