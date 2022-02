Jury stoppt "Bohne": Skicrosser Daniel Bohnacker verpasst Medaille

Die deutschen Skicrosser um Daniel Bohnacker aus Blaubeuren verpassen die Medaillen, hoffen aber nach dem Coup von Daniela Maier auf einen Schub für ihren Sport.

"An so einem Tag muss alles passen. Ich kann mir nix vorwerfen. Es ist bitter, aber es gibt schlimmeres."

Endstation Viertelfinale

Daniela Maier fieberte nach ihrem glücklichen Bronze-Drama im Zielraum mit, doch der Glanz ihrer unverhofften Medaille strahlte nicht ab. Wie bei Maier tags zuvor gab es bei den Skicross-Männern einen Juryentscheid, diesmal hoffte Daniel Bohnacker einige bange Momente auf die Gnade der Richter - vergeblich: Im Viertelfinale war der letzte der vier Deutschen raus. "Ich war der Leidtragende", sagte "Bohne" über die grenzwertigen Duelle mit dem Italiener Simone Deromedis und dem späteren Zweiten Alex Fiva, dessen Schweizer Teamkollege Ryan Regez Gold holte. Doch die Jury entschied: keine Behinderung. Bohnacker nahm es klaglos hin: "Das ist wie im Fußball: Wenn der Schiri pfeift, muss ich mich nicht groß aufregen." Deshalb fällt sein Fazit zu seinen olympischen Spielen eher nüchtern aus: "Ich habe nicht das Ergebnisziel erreicht, was ich wollte. Aber ich habe keinen Fehler gemacht, wo ich sagen kann, da muss ich was anderes machen."

So blieb es bei Maiers "Medaille mit einer Geschichte", wie Heli Herdt es umschrieb. Der Sportliche Leiter hofft, dass diese spannende Story dem Skicross "viele neue Freude" bringen wird, obwohl Bohnacker sowie die im Achtelfinale gescheiterten Florian Wilmsmann, Tobias Müller und Niklas Bachsleitner sie nicht fortschrieben. Die Öffentlichkeit, so Bohnacker, "stürzt sich auf Medaillen, und jetzt haben wir eine". Ob Skicross künftig öfter im TV zu sehen sein wird, "haben wir nicht in der Hand", glaubt der 31-jährige. Doch das stimmt nur bedingt. "Der deutsche Markt", sagte Sportvorstand Wolfgang Maier, "ist extrem empfänglich für Helden." Also für einen Serien- oder Olympiasieger.

Skicross muss präsenter in den Medien werden

Wolfgang Maier sieht den Weltverband FIS in der Pflicht, die wagemutigen Pistenpiloten besser in Szene zu setzen. Im Weltcup, sagte er, werde Skicross "bei weitem nicht so attraktiv wie bei Olympia" präsentiert. Spektakuläre Kurse wie bei der Spiele-Premiere in Vancouver 2010, in Sotschi 2014 oder jetzt im Genting Snowpark seien jedoch für die Veranstalter "zu teuer". Maier hat der FIS deshalb einen Vorschlag gemacht: Eine feste Tour mit fixen Orten, die wie bei den alpinen Männern zu festen Zeiten in den Kalender kommen und jeweils zweimal pro Winter angefahren werden, damit es sich für die Veranstalter finanziell lohnt. Und? "Ich bin belächelt worden", sagte er. Eine vertane Chance, findet Maier. Skicross habe "eine Attraktivität wie keine andere Freestyle-Disziplin". Selbst wenn die Jury eingreifen muss.