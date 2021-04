Impfneid, Impfungerechtigkeit - Impfen ist aktuell ein sehr sensibles Thema. Und natürlich wäre die Aufregung und Empörung groß, besonders bei den Kritikern. Der Impfstoff ist knapp, die Fortschritte beim Impfen noch langsam. Und dann Olympia-Athleten bevorzugen? Ja, sagt SWR Sportredakteur Florian Winkler.

Politiker sprechen vom falschen Signal - aber warum? Klar, es bleibt bei der Priorisierung von Risikogruppen, Pflegekräften oder medizinischem Personal. Doch wenn bald genügend Impfstoff vorhanden ist, sollte eine Versorgung für die Sportlerinnen und Sportler, die Richtung Tokio aufbrechen sollen, eigentlich kein Problem darstellen. Wir reden hier nicht von den Fußball-Millionären oder sonstigen Topverdienern im Spitzensport.

Bei diesen Athletinnen und Athleten der deutschen olympischen und paralympischen Delegation handelt es sich beispielsweise um Ruderer, Leichtathleten oder Ringer. Und insgesamt auch nur ein paar Hundert. Teilweise semi-professionelle oder sogar Amateursportler. Doch die sind auf solche Top-Events wie Olympia angewiesen.

Auch in finanzieller Hinsicht. Sie haben sich jahrelang intensiv auf diesen Moment vorbereitet und hart trainiert - für einen Platz an der Weltspitze in ihrer Sportart. Und die Sorge um die eigene Gesundheit ist ebenfalls absolut verständlich. Da treffen in Japan zehntausende Sportler aus aller Welt in einer Millionenmetropole zusammen. Das sorgt bei vielen für ein sehr mulmiges Gefühl.

Millionen Deutsche fiebern bei den olympischen Spielen mit - wollen auch in Tokio Erfolge bejubeln. Doch dafür benötigen die deutschen Teilnehmer*innen vor allem eines: Planungssicherheit. Die könnte man ihnen geben- mit bereitgestellten Impfdosen - ohne Neid.