Sie freut sich riesig über Bronze bei den Olympischen Spielen in Tokio: Anna-Maria Wagner aus Ravensburg. Auch wenn ihr Gold-Traum nach dem Halbfinale beendet war.

Eine Medaille war für Anna-Maria Wagner nach der Niederlage im Halbfinale nach wie vor erreichbar: Die 25-Jährige bestritt in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm einen der Bronze-Kämpfe. Gegnerin war die frühere WM-Dritte Kaliema Antomarchi aus Kuba. Und die Oberschwäbin gewann das kleine Finale durch Waza-ari (der zweithöchsten Wertung im Judokampf) und sicherte sich die Bronzemedaille.

Wagner überglücklich nach dem Kampf

Dass es nicht ganz zum ganz großen Gold-Coup reichte, konnte die Weltmeisterin locker verkraften. "Ich bin so unglaublich glücklich diesen Tag mit einer Medaille abzuschließen, egal welche Farbe", sagte sie in der ARD. Umso glücklicher war Wagner, da sie sich im Halbfinale am Arm verletzt hatte und unter Schmerzen den Kampf um Bronze bestritt. "Man gibt natürlich nicht sofort auf bei Olympia", meinte sie kämpferisch. "Ich musste erst einmal ein paar Tränchen verdrücken, bevor ich auf die Matte bin, weil er höllisch wehtut. Aer es ist egal, ich habe die Medaille."

Mit großen Zielen nach Tokio

Wagner war nach ihren jüngsten Erfolgen mit großen Ambitionen zu den Spielen nach Japan gereist. Neben dem WM-Titel hatte sie in diesem Jahr auch schon die Grand Slams in Tel Aviv und Kasan gewonnen. Im ehrwürdigen Judo-Tempel Nippon Budokan gehörte sie daher zum engsten Favoritenkreis.

Gegen die Portugiesin Patricia Sampaio hatte sich Wagner zum Auftakt entsprechend souverän durchgesetzt, im schwer umkämpften Viertelfinale gegen die mehrmalige WM- und Olympia-Medaillengewinnerin Mayra Aguiar aus Brasilien im Golden Score durch einen Waza-ari. Im Halbfinale war gegen Shori Hamada nach Ippon (der höchsten Wertung im Judo) Schluss für Wagner.

Wagner holt zweite Medaille für deutsche Judokas

Yvonne Bönisch, die vor 17 Jahren in Athen triumphierte, bleibt damit vorerst die einzige Frau, die olympisches Judo-Gold für Deutschland gewinnen konnte. Den bislang letzten Titel bei den Spielen bejubelte der Deutsche Judo-Bund (DJB) durch den Reutlinger Ole Bischof 2008 in Peking. Am Mittwoch hatte Eduard Trippel in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm Silber und damit die erste Medaille für die deutschen Judokas beim laufenden Event in Tokio geholt.