Mit vier Jahren war Niklas Luginsland das erste Mal im Fußballstadion, wegen seiner Glasknochenkrankheit konnte er aber nie selbst spielen. Seine Liebe zum Sport lebt er heute an der Konsole aus und lässt sich dabei nicht mal von einem schweren Unfall aufhalten.

Den linken Joystick kurz zur Seite gezogen, ein Knopfdruck in der richtigen Sekunde und der Ball schlägt perfekt im Winkel ein. Virtuell natürlich nur. Niklas Luginsland stößt ein kurzes "Yeees" aus, dann krallt er seine Finger wieder fest um den Controller, der Blick starr auf den Bildschirm gerichtet.

Einer der besten Zocker in Deutschland

Niklas Luginsland ist E-Sportler und verdient sein Geld mit der Fußballsimulation FIFA. Er ist Teil des E-Sports-Teams von Nationaltorhüter Bernd Leno und tritt gleichzeitig für den 1. FC Heidenheim in der virtuellen Bundesliga an. Letztes Jahr hat Niklas Luginsland mit seinem Team die Meisterschaft gewonnen und auch in diesem Jahr spielte der 1. FC Heidenheim oben mit. Niklas Luginsland gehört zu den besten Spielern in Deutschland. Von seiner Behinderung, der Glasknochenkrankheit, lässt er sich nicht aufhalten.

"Dadurch, dass für mich schnell klar war: Auf dem normalen Rasen werde ich nicht spielen können, hat sich für mich FIFA in den Vordergrund gedrängt."

Im letzten Winter wäre seine Karriere beinahe vorbei gewesen. Als Beifahrer hatte er einen Autounfall - mit der Glasknochenkrankheit eine Katastrophe, denn seine Knochen brechen sehr schnell und verheilen nur langsam. Aber Niklas Luginsland ist ein Kämpfer und hat sich mit viel Training und Disziplin wieder hochgearbeitet.

Ein Star auf TikTok

Täglich trainiert er noch heute seine Arme an einem Ergometer und holt sich die nötige Muskelkraft zurück. Inzwischen sind fast alle Brüche wieder zusammengewachsen, aber nicht alle werden verheilen.

Nach einem schweren Autounfall als Beifahrer musste Niklas Luginsland um seine Karriere bangen. Jetzt arbeitet er sich wieder hoch. SWR Niklas Luginsland

Niklas Luginsland zockt nicht nur richtig gut FIFA, sondern ist auch in den sozialen Medien wahnsinnig erfolgreich. Jeden Tag lädt er kurze Videos hoch und gibt private Einblicke, auch wenn es gerade mal nicht so gut läuft. 150.000 Menschen folgen ihm bei TikTok und sehen, wie er beim letzten Saisonspiel des VfB Stuttgart im Stadion den Klassenerhalt auf dem Rasen feiert. Und die Fans feiern auch den 26-jährigen Gamer. Er wird erkannt auf der Straße.

"Das macht Niki zu einem besonderen Menschen und deswegen mögen ihn auch alle, weil er so positiv und so geil und so cool damit umgeht. Ich glaube, Niki ist nicht nur für die Leute, die ein normales Leben führen, ein Vorbild, sondern auch für viele andere, die leider beeinträchtigt sind."

Konzentration auf E-Sport-Karriere

Schon vergangenen Sommer hat Niklas Luginsland seinen Masterabschluss in Sportmanagement gemacht. Doch der 26-Jährige will sich weiter auf seine FIFA-Karriere konzentrieren und zeigen, dass man mit einer Behinderung erfolgreich sein kann.

"Ich glaub', dass in meiner Community auch sehr viele jüngere Zuschauer und Zuschauerinnen sind. Ich hab oft viele zwischen dreizehn und achtzehn Jahren. Da hab ich ein bisschen das Gefühl, dass die eine erste Berührung mit Menschen mit Behinderung machen oder Menschen im Rollstuhl."

Zuhause in Altensteig sitzt Niklas Luginsland wieder vor dem Bildschirm mit dem Controller in der Hand. Seine Finger fliegen wie früher über die Tasten und die virtuellen Fußballer auf dem Rasen eilen von Sieg zu Sieg. Niklas Luginsland lässt sich von nichts aufhalten. Nicht von den anderen Spielern und schon gar nicht von der Glasknochenkrankheit.